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16 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Sahte güneş gözlüğüne dikkat

15 Temmuz 2021, Perşembe 23:54
Yaz mevsimi ile birlikte vatandaşların güneş gözlüğü kullanımı da artmaya başladı.

Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alan güneş gözlükleri vitrinlerdeki yerini aldı. Gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruması için tercih edilen güneş gözlükleri, yanlış kullanım sonucu bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Son yıllarda internet satışlarında ucuz sahte gözlükler renk körlüğü ve katarakt oluşumuna neden olabileceğini kaydeden uzman optisyen Kahraman Özer, vatandaşların internet ortamında veya işportacılardan gözlük almaması gerektiğini söyledi. Özer, “Sahte güneş gözlükleri tezgâh ve işportacılarda bulunur. Gözlük mağazalarında sahte güneş gözlükleri bulunmaz. Sağlık Bakanlığı onaylı ve sürekli denetlenen iş yerleri olduğu için sahte güneş gözlüğü satma gibi bir lüksü de olmaz optikçilerin. Sahte güneş gözlükleri kullananların renk körlüğüne kadar gittiğini görüyoruz” dedi.

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