Şeffaflık olmadan başarılı olunamaz

Uzmanlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede hükümetin vak’a sayılarında şeffaf olmadığı sürece başarılı olamayacağına dikkat çekiyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a göre en büyük sorun, salgınla mücadelede ‘şeffaf davranılmayarak’ gerekli verilerin kamuoyuyla paylaşılmaması. Independent Türkçe’nin haberine göre, salgınla ilgili bilgilerin, bilim ve kamuya aktarılmasının şart olduğunu belirten Şenol, bireylerin endişe ve anksiyetelerini giderecek dürüstlük ve güvenin tesis edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bilim kurallarını uygulayın

Salgınla mücadelede açıklanan kararların yeterli olmayacağını da savunan Prof. Dr. Şenol, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Açıklananlar için önlem diyemeyeceğim, bunlar kısmi kısıtlama. Bu kısmi kısıtlamaların, hangi sonuca ulaşmak için ortaya koyulduğunu bilmek istiyorum. Kısmi kısıtlamaların sonucunda ne olması umuluyor? Ne olması halinde işe yaradıkları anlaşılacak? Bir şey ortaya koyulunca, hangi sonucu almak için uygulandığını açıklamak gerek. Taktik ve yöntem arasındaki fark budur. Uygulanması planlanan yöntemin beklenen sonuçlarının ne olduğunun ortaya konulabilmesi gerekir. Verileri açıklayın. Tüm verileri gerçekçi ve açık bir biçimde paylaşın. Şeffaf olun ve bilim kurallarını uygulayın. Bugüne kadar insanlığın baş etmekte zorlandığı hastalıklarla mücadelede başarılı olunması, bilimin kurallarının uygulanmasıyla olmuştur.”

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Tam kapanma ve kısmî açılma şart

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, salgınla başa çıkabilmek için 10 gün kapanıp 4 gün çalışma modelinin uygulanması gerektiğini savundu: “Salgının bu evresinde ve hızında alınan önlemler yeterli değil. Çok daha metodolojik, etkin ve kapsamlı şekilde önlem alınması gerekirdi. Şu aşamada tüm Türkiye’de ‘10 gün kapan, 4 gün çalış’ modeli en az 2 devre uygulanmalıydı. Virüsün inkübasyon (kuluçka) süresine ve salgının dinamiklerine uygun biçimde, aralıklı çalışma modeli uygulanırken, 4 günlük açılmalarda da hareketliliği önlemenin, kalabalıklaşmanın önüne geçecek tedbirler alınmalıydı. Tam kapanma ve kısmî açılma şart.”

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Kısıtlamalar yeterli olmayacak

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgınına ilişkin detaylı şekilde veri paylaşmamasını eleştiren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, şeffaflık vurgusu yaptı. Ünal, “Şeffaflık olmadan, gerçek parametreler bilinmeden çözüm önerilerinin doğruluğu değerlendirilemez. Ancak gözlemlerime dayanarak, bu önlemler yeterli olmaz gibi görünüyor” Varsayımlar üzerinden gidiyoruz. Varsayımlar üzerinden giden her çözüm önerisi yanlıştır. Ben yoğun bakım açısından değerlendiriyorum ve alınan önlemlerin çok da yeterli olacağını sanmıyorum”