"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Şeffaflık olmadan başarılı olunamaz

19 Kasım 2020, Perşembe 19:56
Uzmanlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede hükümetin vak’a sayılarında şeffaf olmadığı sürece başarılı olamayacağına dikkat çekiyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a göre en büyük sorun, salgınla mücadelede ‘şeffaf davranılmayarak’ gerekli verilerin kamuoyuyla paylaşılmaması. Independent Türkçe’nin haberine göre, salgınla ilgili bilgilerin, bilim ve kamuya aktarılmasının şart olduğunu belirten Şenol, bireylerin endişe ve anksiyetelerini giderecek dürüstlük ve güvenin tesis edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bilim kurallarını uygulayın

Salgınla mücadelede açıklanan kararların yeterli olmayacağını da savunan Prof. Dr. Şenol, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Açıklananlar için önlem diyemeyeceğim, bunlar kısmi kısıtlama. Bu kısmi kısıtlamaların, hangi sonuca ulaşmak için ortaya koyulduğunu bilmek istiyorum. Kısmi kısıtlamaların sonucunda ne olması umuluyor? Ne olması halinde işe yaradıkları anlaşılacak? Bir şey ortaya koyulunca, hangi sonucu almak için uygulandığını açıklamak gerek. Taktik ve yöntem arasındaki fark budur. Uygulanması planlanan yöntemin beklenen sonuçlarının ne olduğunun ortaya konulabilmesi gerekir. Verileri açıklayın. Tüm verileri gerçekçi ve açık bir biçimde paylaşın. Şeffaf olun ve bilim kurallarını uygulayın. Bugüne kadar insanlığın baş etmekte zorlandığı hastalıklarla mücadelede başarılı olunması, bilimin kurallarının uygulanmasıyla olmuştur.”

***

Tam kapanma ve kısmî açılma şart

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, salgınla başa çıkabilmek için 10 gün kapanıp 4 gün çalışma modelinin uygulanması gerektiğini savundu: “Salgının bu evresinde ve hızında alınan önlemler yeterli değil. Çok daha metodolojik, etkin ve kapsamlı şekilde önlem alınması gerekirdi. Şu aşamada tüm Türkiye’de ‘10 gün kapan, 4 gün çalış’ modeli en az 2 devre uygulanmalıydı. Virüsün inkübasyon (kuluçka) süresine ve salgının dinamiklerine uygun biçimde, aralıklı çalışma modeli uygulanırken, 4 günlük açılmalarda da hareketliliği önlemenin, kalabalıklaşmanın önüne geçecek tedbirler alınmalıydı. Tam kapanma ve kısmî açılma şart.”

***

Kısıtlamalar yeterli olmayacak

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgınına ilişkin detaylı şekilde veri paylaşmamasını eleştiren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, şeffaflık vurgusu yaptı. Ünal, “Şeffaflık olmadan, gerçek parametreler bilinmeden çözüm önerilerinin doğruluğu değerlendirilemez. Ancak gözlemlerime dayanarak, bu önlemler yeterli olmaz gibi görünüyor” Varsayımlar üzerinden gidiyoruz. Varsayımlar üzerinden giden her çözüm önerisi yanlıştır. Ben yoğun bakım açısından değerlendiriyorum ve alınan önlemlerin çok da yeterli olacağını sanmıyorum”

 

Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şeffaflık olmadan başarılı olunamaz

    Türkiye'de son 24 saatte 123 kişi vefat etti

    DSÖ: Aşılar Kovid-19'u tamamen durdurmayacak

    Şehitler dualarla ebediyete uğurlandı

    ABD'de son 24 saatte 2130 ölüm ve 186 bin yeni vaka!

    Küresel borçlar 272 trilyon doları aştı

    Kanada, yoksul ülkelere Covid-19 aşısı bağışlayacak

    Bakan Selçuk'tan 'sınav' açıklaması

    Turkish Cargo, koronavirüs aşılarını taşımaya başladı

    Yeni Zelanda'da kadın polisler başörtüsü takabilecek

    Japonya virüse karşı 'teyakkuz'a geçti

    Ziya Selçuk salgın kurallarına uyulmasını istedi

    Çin Devlet Başkanı: Gümrük vergilerini düşüreceğiz

    Obama'nın kitabı satış rekoru kırdı

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 56 milyon 564 bini aştı

    Motorinde indirim bekleniyor

    'Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin'

    Avustralyalı askerlerin Afganistan’da 39 sivili öldürdüğü ortaya çıktı

    Salgın döneminde genel hasta sayısı yarıya düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu bir itiraftır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Pandemi sınavında iktidarın karnesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Karizma nedir ki?
    Osman ZENGİN

    Kemaleddin Ceviz de rahmetli oldu…
    Genel

    Hakikati anlatan eser: Ahirzaman Tarihi
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî ve tükenmez bir hazine bileti
    Seda Nur Özbey

    Adıyaman Nur hizmeti saff-ı evvellerinden Hüseyin Özbey anısına..
    Ali FERŞADOĞLU

    Bahtiyar Almanlar İslâmiyete koşuyor
    Faruk ÇAKIR

    Siyasetin rüzgârı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.