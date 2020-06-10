"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Siyam ikizleri yurda döndü

10 Haziran 2020, Çarşamba 11:06
Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit yurda getirildi.

Londra'nın Luton Havalimanı'ndan kalkan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile anneleri Fatma ve babaları Ömer Evrensel'i taşıyan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı, sabah saatlerinde Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı.

 

Baba Ömer Evrensel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun ardından bebekleriyle Türkiye'ye dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun, devletimize zeval vermesin." dedi.

Derman ve Yiğit'in sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Ömer Evrensel, "Bebeklerimizin hiçbir problemleri yok. Yemelerinde, içmelerinde hiçbir sıkıntı yok, her şey normal." diye konuştu.

Baba Evrensel, bundan sonraki süreçte her şeye sıfırdan başlayacaklarını belirterek, "Bebeklerimiz hayata yeniden başlayacak, adeta yeniden doğdular. Her şeye sıfırdan başlayacağız. Şükürler olsun sağlıklarına kavuştular. Sonraki süreçte her şey daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Baba Evrensel, bebeklerin, ilk kez birbirini gördüklerinde şaşkınlık yaşadığını anlattı.

Anne Fatma Evrensel de ikizleri sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, tarifi olmayan, değişik duygular içinde yaşadığını kaydetti.

Siyam ikizlerinin Ankara Şehir Hastanesinde fizik tedavi göreceği öğrenildi.

İkizlerin kafalarının ayrılması

Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin kafadan yapışık ikizleri, Antalya'nın Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.

Antalya ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için çok zorlu bir süreç geçiren siyam ikizlerinin hikayesini Anadolu Ajansı'nın haberleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.

Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri ve Türk doktorlar aileyle irtibat kurdu. Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü.

Benzer ameliyatlarda tecrübesi bulunan pediyatrik beyin cerrahi Keşmirli Müslüman Dr. Owase Jeelani ve Dr. David Dunaway önderliğindeki, aralarında 2 Türk doktorun da bulunduğu 42 kişilik ekip tarafından Londra'da 3 büyük ameliyat gerçekleştirildi.

Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan siyam ikizlerine hastanede bir süre tedavi uygulandı.

Bu süreçte bebeklerin durumundan haberdar olan bir Türk iş adamı, Pakistanlı iş ortağı ile 1,5 milyon poundu bulan ameliyat masraflarının tamamını üstlendi.

AA

Okunma Sayısı: 401
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Celp işlemlerine ilişkin Bakan Akar'dan açıklama

    ABD'deki protestolarında görevli muhafızlarda koronavirüs çıktı

    Küresel salgın Rusya'da da ağır hissediliyor

    Siyam ikizleri yurda döndü

    Brezilya'da ölü sayısı 38 bin 406'ya yükseldi

    Afrika'da Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeler

    Tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilere ek süre

    George Floyd'un cenazesi defnedildi

    Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

    18 ile yeni vali atandı, 23 ilin valisi yer değiştirdi

    Adrese teslim uyarılar

    Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi

    İYİ Parti'nin Ayasofya ibadete açılsın önerisini AKP reddetti... Akşener'den ilk yorum...

    Normalleşme vatandaşın elinde

    Yapboz sistemi

    280 bin üniversite öğrencisine haciz

    Koca: Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok

    Anne-babaların internet endişesi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adrese teslim uyarılar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplum huzur istiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Başka musîbetler gelir!
    Cevher İLHAN

    Yine “kirli siyasî tertipler”
    Faruk ÇAKIR

    İstibdat başka kapıya!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimizin (asm) ümmî oluşu ne demektir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hırsızlık ve istihdam politikaları
    Ahmet BATTAL

    Yeni anayasa şart
    Şükrü BULUT

    Amerika’da neler oluyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.