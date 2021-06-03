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3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Son 24 saatte 6 bin 602 vaka

03 Haziran 2021, Perşembe 20:23
Türkiye'de Kovid-19 salgınında bugün 114 kişi vefat etti, 563'ü hasta toplam 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi vefat etti, hasta sayısı 563 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1219 oldu, 8 bin 540 kişinin Covid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 809 bin 788'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 270 bin 299, vefat sayısı 47 bin 882 oldu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, koronavirüs
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