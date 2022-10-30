Tarım ilacı kullanımında endişelendiren artış

Türkiye’de yıllık tarım ilacı (pestisit) kullanımı 53 bin ton seviyelerine çıktı.

Bilim insanları verileri güvenli bulmazken yasaklı pestisitlerin hâlâ kullanıldığına dikkat çekiyor. Pestisitlerin kullanım amacı, böcek gibi bitki zararlılarını ya da yabani otları önlemek, yok etmek, püskürtmek veya azaltmak. Ancak bu kimyasal maddeler, “hedef zararlıya” seçicilik göstermediği için hedef dışındaki canlılara da zarar verebiliyor. Bu nedenle güvenlik testlerinden geçen pestisitler bile akademik literatürde son derece tartışmalı. Türkiye’de ise resmi verilere göre pestisitlerin kullanımında ciddi bir artış var. Uzmanlar verileri güvenli bulmazken, yasaklı pestisitlerin hâlâ kullanıldığına dikkat çekiyor.

Kontrolsüz toplanan mantarlardan uzak durun

Türkiye’de 1000’den fazla çeşidi bulunan mantarlar vazgeçilmez tatlar arasında. Ancak birçok mantar insan sağlığını olumsuz etkileyebiliyor, sonuç ölüme kadar gidebiliyor. Zonguldak’ta bir kişi mantar zehirlenmesi sebebiyle öldü. Samsun’da da aynı nedenle son bir haftada 5 kişi tedavi altına alındı. TRT Haber’in haberine göre mantar zehirlenmelerinin önüne geçmek için özellikle kaynağı belli olmayan mantarlardan uzak durulması öneriliyor.