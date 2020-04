Tedbiri elden bırakmayalım

Koronavirüsün toplumun her kesiminin dilinde olduğu bu dönemde Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşçı, “Haberlerle ilişkimizi doğru tutar, mesafeyi korursak ve önlemi elden bırakmazsak ilerleyen günlerde daha huzurlu olacağız” dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi’nde görevli Uzman Psikolog ve Pedagog Reyhan Ateş Yücel, Kovid-19 salgınında evlere kapanan aileleri, çocuklarıyla ilgili yapması gerekenler hakkında uyardı. Toplumun her kesimi tarafından hemen her an konuşulan koronavirüsün, çocukların korkmasına, kendileri ve aileleri için kaygılanmasına yol açtığını belirten Yücel, şunları kaydetti, “Çocukların gereğinden fazla bilgiye maruz bırakılmaması son derece önemlidir. 4 yaşından büyük çocuklara virüsün ne demek olduğu ve nasıl uzak tutulabileceği basit bir dil ile anlatılabilir. Daha büyük çocuklara neden evden çıkılmadığı, sosyal izolasyonun nasıl uygulanabileceği gibi konularda bilgi verilebilir. Süreci atlatmak için ailemizin planının ne olduğu ve nasıl uygulayacağı; okul süreçleri hakkında konuşulabilir. Çocuklara, alınan tedbirler sayesinde bu hastalığa yakalanmanın güç olduğu uygun bir dille anlatılmalıdır” Yücel, evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte bu durumun, aileyle birlikte kaliteli zaman geçirmek için fırsata çevrilebileceğini söyledi.

‘Sakinliği korumak çok önemli’

Medicana Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşçı da, şunlara dikkati çekti, “İçine girilen yeni hayat biçimine adaptasyon sürecinde dünyanın güvenli bir yer olduğu inancını sakın kaybetmeyin. Hayatta tabi ki olumsuz deneyimler yaşıyoruz ama birçok olumlu deneyimimiz de var. Daha önce domuz gribi, kuş gribi gibi başka salgınlar da oldu. O zaman bunların da aşısı ya da ilk etapta tedavileri yoktu. O zaman da çok korktuk ama normal hayata geri döndük. Dolayısıyla buradan da normal hayata geri döneceğiz” Yavaşçı, toplumda salgın gerçeğine karşı iki tür savunma oluştuğunu belirterek, “Evet, bu gerçek bir tehdit ama iki uç kitle oluştu. Birincisi; aşırı panik olanlar, iki; bana bir şey olmaz deyip inkar edenler. Her ikisi de önlem alınmasını ve kişinin kendisi ile ailesini koruma becerisini engellemesine neden olur. O nedenle sakinliği korumak çok önemli” değerlendirmesini yaptı. Yavaşçı, evde kalırken çok fazla haber izlemenin ruh sağlığına iyi gelmeyeceğine işaret ederek, “Bu dönemde evde kalmak bizi biraz sıksa da eğer haberlerle ilişkimizi doğru tutar, mesafeyi korursak ve önlemi elden bırakmazsak ilerleyen günlerde daha huzurlu olacağız. İnanıyorum ki bunları başarırsak önümüzdeki dönemde insanoğlu mutlaka doğru bir sonuca ulaşacaktır.” uyarısında bulundu.