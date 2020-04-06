"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Tedbiri elden bırakmayalım

06 Nisan 2020, Pazartesi
Koronavirüsün toplumun her kesiminin dilinde olduğu bu dönemde Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşçı, “Haberlerle ilişkimizi doğru tutar, mesafeyi korursak ve önlemi elden bırakmazsak ilerleyen günlerde daha huzurlu olacağız” dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi’nde görevli Uzman Psikolog ve Pedagog Reyhan Ateş Yücel, Kovid-19 salgınında evlere kapanan aileleri, çocuklarıyla ilgili yapması gerekenler hakkında uyardı. Toplumun her kesimi tarafından hemen her an konuşulan koronavirüsün, çocukların korkmasına, kendileri ve aileleri için kaygılanmasına yol açtığını belirten Yücel, şunları kaydetti, “Çocukların gereğinden fazla bilgiye maruz bırakılmaması son derece önemlidir. 4 yaşından büyük çocuklara virüsün ne demek olduğu ve nasıl uzak tutulabileceği basit bir dil ile anlatılabilir. Daha büyük çocuklara neden evden çıkılmadığı, sosyal izolasyonun nasıl uygulanabileceği gibi konularda bilgi verilebilir. Süreci atlatmak için ailemizin planının ne olduğu ve nasıl uygulayacağı; okul süreçleri hakkında konuşulabilir. Çocuklara, alınan tedbirler sayesinde bu hastalığa yakalanmanın güç olduğu uygun bir dille anlatılmalıdır” Yücel, evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte bu durumun, aileyle birlikte kaliteli zaman geçirmek için fırsata çevrilebileceğini söyledi.

‘Sakinliği korumak çok önemli’

Medicana Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşçı da, şunlara dikkati çekti, “İçine girilen yeni hayat biçimine adaptasyon sürecinde dünyanın güvenli bir yer olduğu inancını sakın kaybetmeyin. Hayatta tabi ki olumsuz deneyimler yaşıyoruz ama birçok olumlu deneyimimiz de var. Daha önce domuz gribi, kuş gribi gibi başka salgınlar da oldu. O zaman bunların da aşısı ya da ilk etapta tedavileri yoktu. O zaman da çok korktuk ama normal hayata geri döndük. Dolayısıyla buradan da normal hayata geri döneceğiz”  Yavaşçı, toplumda salgın gerçeğine karşı iki tür savunma oluştuğunu belirterek, “Evet, bu gerçek bir tehdit ama iki uç kitle oluştu. Birincisi; aşırı panik olanlar, iki; bana bir şey olmaz deyip inkar edenler. Her ikisi de önlem alınmasını ve kişinin kendisi ile ailesini koruma becerisini engellemesine neden olur. O nedenle sakinliği korumak çok önemli” değerlendirmesini yaptı. Yavaşçı, evde kalırken çok fazla haber izlemenin ruh sağlığına iyi gelmeyeceğine işaret ederek, “Bu dönemde evde kalmak bizi biraz sıksa da eğer haberlerle ilişkimizi doğru tutar, mesafeyi korursak ve önlemi elden bırakmazsak ilerleyen günlerde daha huzurlu olacağız. İnanıyorum ki bunları başarırsak önümüzdeki dönemde insanoğlu mutlaka doğru bir sonuca ulaşacaktır.” uyarısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere Başbakanı hastaneye kaldırıldı

    İsrail zindanlarına SESSİZ KALMAYIN

    5.1 milyon korona işsizi

    Virüs tüketim alışkanlığını değiştirecek

    Su tasarrufuna çağrı

    Kovid-19 salgınında dünyada son 24 saat böyle geçti

    Yurt genelinde "sessizlik" hakim

    Ölü sayısının 9 bine yaklaştığı Fransa'da son durum?

    'Türkiye'nin çatısı'ndan tefekkürlük kare

    20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacak: Başvuru nasıl yapılacak?

    Sağlık Bakanı Koca: İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti

    İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı: Düşüş başladı

    Sağlık Bakanlığı son gelişmeleri paylaştı

    Çin 4 milyar maske ihraç etti, 1.4 milyar dolar kazandı

    İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi

    Kovid-19 hastası olan eski Libya Başbakanı öldü

    'Ekonomik krize karşı tüm ülkeler işbirliği yapmalı'

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 8 bin 500'ü geçti

    Ateş Kara: Aşı denemesi hayvanlar üzerinde başarılı oldu

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Susan dilsiz şeytan mıdır?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risk grubunda olanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Dünya bizi terk etmeden, biz onu kalben terk edelim
    Genel

    Yeni Asya’sız kalmayın
    Ali FERŞADOĞLU

    İmanımız tahkiki mi, taklidi mi?
    Şükrü BULUT

    Nurun şahs-ı manevisi veya Zübeyrî duruş...
    Rüstem GARZANLI

    Virüs salgını insanları uyandırmalıdır
    M. Said ZEKİ

    Nisan yağmuru, Yeni Asya ve evde kalmak
    Mehmet KARA

    Partiler alacakları yardımları bağışlar mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.