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8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Toplumsal bağışıklık en az üç yılda sağlanır

08 Şubat 2021, Pazartesi 17:00
İzmir Tabip Odası Başkanı Lüfti Çamlı, “Bu aşılama hızıyla erken dönemde toplumsal bağışıklık sağlamak mümkün değil, en az üç yıl sürer” dedi.

Ülkede 14 Ocak’ta başlayan aşılama süreciyle ilgili İzmir Tabip Odası Başkanı Lüfti Çamlı, dikkati çeken açıklamalar yaptı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar 2 milyon 600 bin kişinin aşılandığını hatırlatan Çamlı, “Bu aşılama hızıyla toplumsal bağışıklığın sağlanması en az üç yıl sürer” dedi. “Aşılama süreci sayın bakanımızın ilk açıklamasına göre 11 Aralık’ta başlayacaktı. Ancak aşılama 14 Ocak’ta başlanabildi” diyen Çamlı, “Yaklaşık 20 günde 2 milyon 500 bin kişi aşılandı. Orantıladığımız zaman bir ay içerisinde en iyi ihtimalle 4 milyon kişi aşılanacak. Bunun ikinci dozları var. Toplumsal bağışıklık için en az 120-130 milyon doza ihtiyaç var. Yani nüfusun 65 milyonunu aşılarsak, iki doz ihtiyaç olacağından 130 milyon gerek. Siz ayda 4 milyon yaparsanız yılda 48 milyon doz yapar. 130 milyona ulaşmak üç yıl falan sürer. Dolayısıyla bu hızla erken dönemde toplumsal bağışıklık sağlamak mümkün değil” diye konuştu.

Aşılar yeterince hızlı gelmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk dönemlerde günde 1 buçuk milyon aşılamadan bahsettiğini de hatırlatan Çamlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz 20 günde 2 buçuk milyon doz aşıladık ki bunun da yaklaşık bir milyona yakını sağlık çalışanı. Sağlık çalışanları bulundukları kurumlarda çok hızlı aşılandılar. Vatandaş aşılanmasına geçince hız daha da düştü. Bu 2 buçuk milyonun 1 milyonu 4-5 günde yapıldı. Sonrası çok daha ağır ilerledi. İlçe sağlık müdürlüklerinden aile sağlık merkezlerine aşı ulaşımında sıkıntı var. Aşılar yeterince hızlı gelmiyor. Şu ana kadar sipariş edildiği söylenen 50 milyon doz 25 milyon vatandaşa karşılık gelecek. Geri kalanlar için ne yapılacak. Bu sorunun cevaplanması gerek”

İzmir - anka

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Uzmanlardan ‘mart-nisan’ uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı “Hasta sayılarının İstanbul’da Mart ve Nisan ayında artacağı konusunda Sağlık Bakanlığı’nın da bir kaygısı olduğunu duymaktayız ve buna göre de tedbirler alınması istenmekte” açıklaması yaptı. Artıgerçek’deki habere göre Türkiye’de Aralık ayında 30 binin üzerinde seyreden vak’a sayısı alınan tedbirlerle 25 Ocak’ta 6 binin altına düştü. Ancak mutant virüsün ortaya çıkması ve sömestir tatiliyle yeniden yükselişe geçti. İstanbul’da ise pandemi için ayrılmış sağlık kuruluşlarından Mart-Nisan arası yeni plan yapmalarının istendiği iddialarının da gündeme gelmesi endişeleri beraberinde getirdi. Tedbir alınmadığı takdirde vak’a sayılarında ciddî artışlar olacağı öngörüsünde bulunan hekimler, “Sıkı bir kapanma yapılmalı, iller arası toplumsal hareketlilik azaltılmalı, aşının dağıtımı eşit olmalı ve aşı uygulamaları hızlandırılmalı. Bunları yapmadığımız zaman öngöreceğimiz bir artış var. Şu anda bir adım atarsak o artışın önüne geçebiliriz” uyarısı yaptılar.

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