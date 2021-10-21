Vak’aların yarısı 30 yaş altında

Uzmanlar, Koronavirüs vak’a sayısının fazla olmasına karşın yoğun bakımların geçen yılın bu dönemine kıyasla rahat olduğuna dikkat çekiyor ve bunu da artan aşı oranına bağlıyor. Öte yandan vaka yükünün yüzde 50’si 30 yaş altında bulunuyor.

Hürriyet’tin haberine göre; toplantılarda uzmanlar, aşılanma hızında artışın sağlanmasıyla koronavirüsün mevsimsel bir salgına dönüşebileceği görüşünü dile getiriyor. Yapılan değerlendirmelerde, “Şu an, aşının etkisi sayesinde yol alıyoruz. Vakamız çok ama bu vakaların büyük çoğunluğu yatan hastaya ya da yoğun bakım hastasına dönüşmüyor. Aşının olumlu etkisini her anlamda yaşıyoruz” deniliyor. Yoğun bakımdakilerin tablosunda ise bir değişiklik görünmüyor. Halen yoğun bakım hastalarının yüzde 85’i hiç aşı olmamış veya tek doz aşı yaptıranlardan oluşuyor. Yoğun bakımda yatanlar arasında iki doz BioNTech olan hasta bulunmuyor. Üç kez Sinovac aşısı olanlardan ise bağışıklığı baskılayan tedavi görenler olduğu belirtiliyor.

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