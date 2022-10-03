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4 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Yaşlı ülke olduk

03 Ekim 2022, Pazartesi 21:34
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017-2021 dönemde Türkiye’nin toplam nüfusu içinde yaşlı nüfusun oranı sürekli artış kaydetti. Yaşlı nüfus 2017’de 7 milyona yakın iken 2021 yılında ise 8 milyonu aştı.

Türkiye’deki yaşlı nüfus 2017-2021 döneminde yüzde 19,57 artış göstererek, 6 milyon 895 bin 385 kişiden 8 milyon 245 bin 124 kişiye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, söz konusu dönemde Türkiye’nin toplam nüfusu içinde yaşlı nüfusun oranı sürekli artış kaydetti.

Bu kapsamda 2017’de 80 milyon 810 bin 525 kişi içinde yaşlı nüfus oranı yüzde 8,5, 2018’de 82 milyon 3 bin 882 kişi içinde yüzde 8,8, 2019’da 83 milyon 154 bin 997 kişi içinde yüzde 9,1, 2020’de 83 milyon 614 bin 362 kişi içinde yüzde 9,5 ve 2021’de 84 milyon 680 bin 273 kişi içinde yüzde 9,7 olarak kayıtlara geçti.

Yaşlı nüfus 2017’de 6 milyon 895 bin 385 kişi, 2018’de 7 milyon 186 bin 204 kişi, 2019’da 7 milyon 550 bin 727 kişi, 2020’de 7 milyon 953 bin 555 kişi ve 2021 yılında ise 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Anılan nüfus bu dönemde yüzde 19,57 artış kaydetti.

Cinsiyet açısından bakıldığında 2017’de erkek yaşlıların sayısı 3 milyon 33 bin 433 kişi, 2018’de 3 milyon 170 bin 132 kişi, 2019’da 3 milyon 337 bin 260 kişi, 2020’de 3 milyon 513 bin 892 kişi, 2021’de ise 3 milyon 654 bin 709 kişi oldu.

Yaşlıların bağımlılık durumu

Çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranının 5 yılda sürekli arttığı görüldü. 2017’de yüzde 12,6 olan bu oran, 2018’de yüzde 12,9, 2019’da yüzde 13,4, 2020’de yüzde 14,1 ve 2021’de yüzde 14,3 olarak hesaplandı.

Dünyada yaşlı nüfusu

Dünya nüfusu, 2021’de 7 milyar 831 milyon 718 bin 605 olarak tespit edilirken, bu kişilerin yüzde 9,8’ine denk gelen 764 milyon 321 bin 142 kişi “yaşlı nüfus” olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl itibarıyla Türkiye’deki yaşlı bireylerin sayısı Singapur, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Bulgaristan gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 67 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı. Söz konusu yılda, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke ise Monako, Japonya ve İtalya oldu. Öte yandan, geçen yıl yaşlı nüfusta ilk sırayı 183 milyon 919 bin 14 kişiyle Çin alırken, bu ülkeyi 95 milyon 829 bin 843 kişiyle Hindistan ve 57 milyon 842 bin 422 kişiyle ABD izledi.

AA

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