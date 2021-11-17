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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Allah nurunu tamamlayacaktır

Ali FERŞADOĞLU
17 Kasım 2021, Çarşamba
Bediüzzaman’ın 100 sene öncesinden teşhis ettiği milletler, devletler ve İslâm âleminin geçireceği sosyolojik değişimlerden örnekler sunmaya devam ediyoruz:

● “Fikir hürriyet ve hakikati araştırma meyli” ile Avrupa ve Hıristiyanlığın büyük dönüşüm ve değişim geçirecek: “Nasraniyet ya intıfâ veya ıstıfâ edip İslâmiyete karşı terk-i silâh edecektir. (Sözler, internet, s. 644, vd.)

● “Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Belki, küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler.” (Emirdağ Lâhikası, internet, s. 369)  

Dehalet edecek kıt’alar Avrupa mı, Avustralya mı, Amerika mı; hepsi mi? 

● Süfyaniyetin dört rüknünden en kuvvetlisi ve dehşetlisi bütün bütün çekildi. Kabir altında azap çekiyor. Ve en büyüğü dahi alâkası bilfiil çekilmiş, Mason komitesinin mahkûmu ve âleti olup azabıyla meşguldür. Yalnız onun gölgesi hükmediyor. (Şuâlar, s. 634) 

“Bugün kimin haklı olduğu ortada. Bence Nur hareketi Siyasal İslâmcıların sapmasını engellemiştir. Şiddetin önünde durarak, tepkileri meşrû alanda tutarak büyük bir rol üstlenmiştir.  

“Kemalizm çökmüştür. Bediüzzaman modelinin Kemalist modele göre haklılığı ve doğruluğu ispatlandı. Kemalizmin çöktüğü Türkiye’de farklılıkları zenginlik olarak muhafaza eden, düşmanlık yerine hoşgörüyü esas alan Nur hareketi haklılığını ispatlamıştır. Ben Bediüzzaman’ın toplumun değişik kesimleri tarafından yeni yeni keşfedilen bir değer olduğunu düşünüyorum.” (Mümtazer Türköne, Yeni Asya, 18.01.2010) 

● Elbette-beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet kopmazsa-istikbalde, hak ve hakîkat, âlem-i Íslamda nev-i beşerin eski hatîatına kefaret olacak bir saadet-i dünyeviyeyi de gösterecek... Evet, bakınız zaman hatt-ı müstakim üzerine hareket etmiyor ki, mebde ve müntehası birbirinden uzaklaşsın; belki, küre-i arzın hareketi gibi bir daire içinde dönüyor. Bazan terakki içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir. Bazan tedennî içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nev-i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşaallah. Hakikat-i İslâmiyenin güneşiyle, sulh-u umumî dairesinde hakikî medeniyeti görmeyi rahmet-i İlâhiyeden bekleyebilirsiniz. (Hutbe-i Şâmiye, s. 43)  

Bütün fakr-u zaruret ile olumsuzluklara rağmen İslâm hızla yayılıyor. İfsat komitelerince kurgulanmış “şiddet ve terör” durdurmak içindir. Ama, beyhude! Allah nurunu tamamlayacaktır.  

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