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10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bir sinek, yalnızca bir sinek!

Ali FERŞADOĞLU
10 Haziran 2019, Pazartesi
Sinek mevsimi geldi.

Aslında zararlı haşaratlar diye baktığımız sineklerin pekçok fayda ve hikmetlerine dikkat çeken Bediüzzaman’ın ‘Sinek Risalesi’ni okumanın tam mevsimidir!

İnsanlara pek çok dersler de veren sinekler, “Allah, sivrisinekle yahut ondan daha küçüğüyle misal vermekten çekinmez. İman edenler bilirler ki, o, Rablerinden gelen hakkın tâ kendisidir. İnkâr edenler de ‘Allah bu misalle ne demek istedi?’ deyiverirler. Allah, bu misalle nicelerini saptırır, nicelerini de doğru yola ulaştırır. Aslında, Allah’ın saptırdıkları, zaten yoldan çıkmış olanlardır.” (Bakara Sûresi, 26.) mealinde de Kur’ân’da geçer.

Allah-u â’lem, sivrisineğin kanat çırpınışlarının yavaşlatılmasıyla ortaya çıkan sarih “Allah!” sesi, “nicelerini de doğru yola ulaştırmak” için günümüzdeki insanlara gösterilmiş bir mu’cizedir.

Hiçbir akıl ve mantık sahibi basit bir âlet ve cihazın kendi kendine, tesadüfen, tabiat veya sebepler eliyle yapıldığını iddia dahi edemez, düşünemez bile. Ki, medeniyet harikaları uçak, elektrikli ev aletleri, elektronik cihazlar, gözlük, kulaklık, kamera, otomobil, vs. gibi teknik ve teknonojik harikaların kâşif ve mu’cidlerinin sanatlarını taktir, yad ve tebrik ediyoruz.

Bu harikaların sanatkâr ve mucidlerini görmezlikten gelmek büyük bir ayıp, inkâr etmek büyük bir iftira, isimlerini anmamak, yad etmemek büyük bir kabalık ve cahillik olur! Değil mi?

Ancak, şu yüz binler çeşit ve sayısız uçaklara bakar mısınız? Sinek deyip geçmeyelim: Çift kanatlılar takımına dahil olan sineklerin yaklaşık 1 milyon türü var. Sivrisinek, karasinek at sineği… Ancak, yalnızca 150 bin türü biliniyor. “Ey insanlar! Size bir misal verilmekte; dinleyin onu: Allah’tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar! Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de âciz, kendinden istenen de!” (Hac Sûresi, 73.)

Bütün geçmiş ve gelecek kâşif ve mu’cidler dahil bütün sanatkârlara çağrımız var: Sivrisinek gibi minnacık değil, arı gibi bir uçak yapabilir misiniz? Sayısız arılar değil, bir arı yapabilir misiniz?

Gözlüğün ustasını tebrik ediyoruz! Ya gözün Hâlıkını, Rabbini! Kulaklıkların mu’cidine teşekkür ediyoruz?

Ya kulağın Hâlıkına, Rabbine! Ampulü icat eden Edison’a hayranız! Ya güneşin Hâlıkına, Rabbine!

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