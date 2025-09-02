Eğitimdeki durum

Bir eğitim-öğretim yılının daha başlamasına günler kaldı.

Milyonlarca yavrumuz ve gencimiz okullarına başlayacak- lar. Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî verilerine göre geçtiğimiz yıl okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve orta öğretim olmak üzere öğrenci sayımız 20 milyona yaklaşmış. Yani memleketimizin önümüzdeki neredeyse yüz yıllık akıbeti, ders başı yapacak öğrencilerimizin gelecekti faaliyetleriyle şekillenecek. Dolayısıyla bundan daha kritik bir mevzu, daha elzem bir durum bir memleket için belki de düşünülemez.

Yatırımların, planlamaların, stratejilerin ana odağında bulunması gereken bu eğitim öğretim konusunun, ülkemizde yıllardan beri en çok tartışılan konulardan birisi olması, içinde bulunduğumuz ve yaşadığımız problemlerle elbette doğrudan alakalı. Resmî ideoloji tartışmaları, yap-boz uygulamalar, teknik, yapısal, sistemsel arızalar, kadroların yetersizliği, geçim sıkıntıları problemlerin başında geliyor.

Eğitimdeki bu hayatî problemler birkaç neslin kaybedilmesine sebep olmakla birlikte, o nesilden yetişen çocuklarla birlikte zincirleme etki yaparak, maddî-manevî buhranlar yaşamamıza sebep oluyor. Bu temel problemlere artık dur denilmeli. Bağımsız ve insaflı komisyonların çalışmalarıyla yavrularımız hakları olan asrımızın idrakine uygun eğitimi almalı.

“Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.”1 Sözleriyle durumu son derece kısa ve öz belirten Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerine artık kulak verilmeli. Dini, dili, ırkı, düşünce yapısı ne olursa olsun bir çocuk, bir vatandaş, bir yurttaş, okullarda fedakârlık, cesaret, fazilet, ahlâk, yardımlaşma, kardeşlik hasletlerini kazanmalı, kazanabilmeli. Bu hasletlerin, dayatmacı yaklaşımlarla, yanlı yorumlarla, ideolojik bakış açılarıyla kazanılması mümkün değil. Toplumuzda yaşanan manevî yozlaşma, çocuk yaşta başlanan kötü alışkanlıklar, kin ve nefret içerikli olaylardaki artış bu durumu ispatlar niteliktedir. Maalesef eğitim sistemimizdeki temel dinamikler yüz yıldır aynı. Ne kazandık? Ne kaybediyoruz? Durumumuz nasıl? Resmî ideoloji gölgesindeki müfredatların bize zararı ne oldu? Bunlar sorulması gereken sorular.

Kendini kurtarmayı başarabilmiş bir grup azınlıktan örnek vermekten ziyade toplumumuzun tamamı analiz edilmeli ve bütünleştirici çözümlere odaklanılmalı. O zaman sanat, marifet yani bilme ve ittifak, birlik, beraberlik tahakkuk edebilecektir. Cenab-ı Hakk birinci derecede eğitim-öğretimden sorumlu kimselere basîret ve feraset, tüm öğrencilerimize de fazilet ve ahlâk dersini tam alabilmeyi nasip etsin. Amin.

Dipnot:

1- ESDE, Divan-ı Harb-i Örfî, s. 121.