"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Eğitimdeki durum

H. Muharrem OKUR
02 Eylül 2025, Salı
Bir eğitim-öğretim yılının daha başlamasına günler kaldı.

Milyonlarca yavrumuz ve gencimiz okullarına başlayacak- lar. Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî verilerine göre geçtiğimiz yıl okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve orta öğretim olmak üzere öğrenci sayımız 20 milyona yaklaşmış. Yani memleketimizin önümüzdeki neredeyse yüz yıllık akıbeti, ders başı yapacak öğrencilerimizin gelecekti faaliyetleriyle şekillenecek. Dolayısıyla bundan daha kritik bir mevzu, daha elzem bir durum bir memleket için belki de düşünülemez. 

Yatırımların, planlamaların, stratejilerin ana odağında bulunması gereken bu eğitim öğretim konusunun, ülkemizde yıllardan beri en çok tartışılan konulardan birisi olması, içinde bulunduğumuz ve yaşadığımız problemlerle elbette doğrudan alakalı. Resmî ideoloji tartışmaları, yap-boz uygulamalar, teknik, yapısal, sistemsel arızalar, kadroların yetersizliği, geçim sıkıntıları problemlerin başında geliyor. 

Eğitimdeki bu hayatî problemler birkaç neslin kaybedilmesine sebep olmakla birlikte, o nesilden yetişen çocuklarla birlikte zincirleme etki yaparak, maddî-manevî buhranlar yaşamamıza sebep oluyor. Bu temel problemlere artık dur denilmeli. Bağımsız ve insaflı komisyonların çalışmalarıyla yavrularımız hakları olan asrımızın idrakine uygun eğitimi almalı. 

“Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.”1 Sözleriyle durumu son derece kısa ve öz belirten Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerine artık kulak verilmeli. Dini, dili, ırkı, düşünce yapısı ne olursa olsun bir çocuk, bir vatandaş, bir yurttaş, okullarda fedakârlık, cesaret, fazilet, ahlâk, yardımlaşma, kardeşlik hasletlerini kazanmalı, kazanabilmeli. Bu hasletlerin, dayatmacı yaklaşımlarla, yanlı yorumlarla, ideolojik bakış açılarıyla kazanılması mümkün değil. Toplumuzda yaşanan manevî yozlaşma, çocuk yaşta başlanan kötü alışkanlıklar, kin ve nefret içerikli olaylardaki artış bu durumu ispatlar niteliktedir. Maalesef eğitim sistemimizdeki temel dinamikler yüz yıldır aynı. Ne kazandık? Ne kaybediyoruz? Durumumuz nasıl? Resmî ideoloji gölgesindeki müfredatların bize zararı ne oldu? Bunlar sorulması gereken sorular. 

Kendini kurtarmayı başarabilmiş bir grup azınlıktan örnek vermekten ziyade toplumumuzun tamamı analiz edilmeli ve bütünleştirici çözümlere odaklanılmalı. O zaman sanat, marifet yani bilme ve ittifak, birlik, beraberlik tahakkuk edebilecektir. Cenab-ı Hakk birinci derecede eğitim-öğretimden sorumlu kimselere basîret ve feraset, tüm öğrencilerimize de fazilet ve ahlâk dersini tam alabilmeyi nasip etsin. Amin.

Dipnot:

1- ESDE, Divan-ı Harb-i Örfî, s. 121.

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DSÖ: 31 ülkede kolera salgını var

    Okullarda yemek verilsin - “Ders zili çalacak ama mideler de zil çalacak”

    Pakistan'daki sellerde 1 haftada 33 kişi öldü

    'ABD, Filistin pasaportu sahiplerinin vizelerini askıya aldı'

    Uyum eğitimleri 5 Eylül'e kadar sürecek

    Afganistan'daki 6 büyüklüğündeki depremde 622 kişi öldü, 1555 kişi yaralandı

    Kerkük'te Gazzeli bebekler için mama kampanyası

    Washington Post: Trump'ın Gazze planında Filistinlilere yer yok; planda İsraillilerin imzası var!

    “Soykırımı durdurmak için ne yaptın?”

    Adnan Menderes’in bilinmeyen yılları (2)

    Hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmıyor

    Abbas, Gazze’nin yönetimini istiyor

    BM Genel Kurulu Cenevre’de yapılsın

    Sumud Filosu Barselona'dan Gazze'ye doğru yola çıktı

    Venezuela'dan ABD'ye: Kıyılarımızdan ve topraklarımızdan uzak dur!

    Trump'tan Chicago'ya: "Ya bunu çözün ya da biz geliyoruz"

    ABD'nin Z kuşağı İsrail'e karşı Filistin'i destekliyor

    Ayın zam şampiyonu havuç

    AB’den Filistinli yetkililere vize yasağına tepki

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.