Bu formüller krizlerden kurtarır

İslâm âleminde yaşanan fitne-fesat, kaos, kriz; hiç şüphesiz “cehalet, fakr ve zaruret ile ihtilaf-ı efkar”, yani düşmanlığı körükleyen kutuplaştırma ve ötekileştirmenin sonuçlarıdır.

21. yüzyılda da İslamın hızla yayıldığını gören Deccalizm/Süfyanizm ve onun şubeleri olan “ifsat, ahlaksızlık, dinsizlik komiteleri”, diğer bir ifadeyle yolunu şaşırmış felsefelerden beslenen II. Avrupa da bunları körüklüyor!

Müslümanları biribirine düşürerek İslama koşan kitlelerin zihnine şu mesajı yerleştirmeye çalışıyorlar: “İslamiyet terör kaynağı, Müslümanlar terörist! Böyle bir dine girmekle ne elde edeceksiniz?!?” Bu dehşetli plana karşı bazı fanatik ve cahil Müslümanlar da “şiddet ve silahla” karşılık vermeye yeltenmeleriyle tam da onların tuzaklarına düşüyorlar.

Onları Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu strateji ile mukabele etmek gerekir: Müspet hareket etmek… Müspet hareket ise ise şudur:

“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Belki, küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler.” (Emirdağ Lâhikâsı, s. 169.)

Muhakkak, ama, muhakkak Müslümanlar şefkat ve merhamet olan İslamiyeti öğrenmeleri ve yaşamaları gerekir. Ve bilhassa insan hak ve hürriyetlerini çiğnemekten vaz geçmelidir!

İslam ülkelerindeki yerlerde sürünen insan haysiyet ve şerefi ayağa kaldırmalı. Güçlü, zengin ve iktidar sahipleri mazlumları ezmekten vaz geçmeli. Hürriyet/demokrasi, şura, meclise işlerlik kazandırılmalıdır. Zira, “riyaset-i şahsiye” (tek kişiye dayalı yönetim) işleri berbat etmiştir.

Hürmet, yani, her türlü inanç, düşünce ve etnik kökene karşı saygı; merhamet, emniyet (güven) ve adalet ihya edilmeli. Aksi halde kaos, kriz, fitne, fesat ve ekonomik çöküntü devam edecek! Ve manevi yıkım da! İslamiyette şiddetle yasak olduğu halde müminler biribirinin gönlünü kırar, insan/kul haklarını çiğnerse; gayr-i Müslimlerin gönüllerine nasıl gerecekler?

Ümitsizliğin şaşkınlığını paydos! Zira, Risale-i Nur çareleri ortaya koymuştur.

