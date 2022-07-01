"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Bu formüller krizlerden kurtarır

Ali FERŞADOĞLU
01 Temmuz 2022, Cuma
İslâm âleminde yaşanan fitne-fesat, kaos, kriz; hiç şüphesiz “cehalet, fakr ve zaruret ile ihtilaf-ı efkar”, yani düşmanlığı körükleyen kutuplaştırma ve ötekileştirmenin sonuçlarıdır.

21. yüzyılda da İslamın hızla yayıldığını gören Deccalizm/Süfyanizm ve onun şubeleri olan “ifsat, ahlaksızlık, dinsizlik komiteleri”, diğer bir ifadeyle yolunu şaşırmış felsefelerden beslenen II. Avrupa da bunları körüklüyor! 

Müslümanları biribirine düşürerek İslama koşan kitlelerin zihnine şu mesajı yerleştirmeye çalışıyorlar: “İslamiyet terör kaynağı, Müslümanlar terörist! Böyle bir dine girmekle ne elde edeceksiniz?!?” Bu dehşetli plana karşı bazı fanatik ve cahil Müslümanlar da “şiddet ve silahla” karşılık vermeye yeltenmeleriyle tam da onların tuzaklarına düşüyorlar.  

Onları Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu strateji ile mukabele etmek gerekir: Müspet hareket etmek… Müspet hareket ise ise şudur:  

“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Belki, küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler.” (Emirdağ Lâhikâsı, s. 169.) 

Muhakkak, ama, muhakkak Müslümanlar şefkat ve merhamet olan İslamiyeti öğrenmeleri ve yaşamaları gerekir. Ve bilhassa insan hak ve hürriyetlerini çiğnemekten vaz geçmelidir!

İslam ülkelerindeki yerlerde sürünen insan haysiyet ve şerefi ayağa kaldırmalı. Güçlü, zengin ve iktidar sahipleri mazlumları ezmekten vaz geçmeli. Hürriyet/demokrasi, şura, meclise işlerlik kazandırılmalıdır. Zira, “riyaset-i şahsiye” (tek kişiye dayalı yönetim) işleri berbat etmiştir.  

Hürmet, yani, her türlü inanç, düşünce ve etnik kökene karşı saygı; merhamet, emniyet (güven) ve adalet ihya edilmeli. Aksi halde kaos, kriz, fitne, fesat ve ekonomik çöküntü devam edecek! Ve manevi yıkım da! İslamiyette şiddetle yasak olduğu halde müminler biribirinin gönlünü kırar, insan/kul haklarını çiğnerse; gayr-i Müslimlerin gönüllerine nasıl gerecekler? 

Ümitsizliğin şaşkınlığını paydos! Zira, Risale-i Nur çareleri ortaya koymuştur.  

Okunma Sayısı: 311
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sandık görünsün düzelme başlar

    Maymun çiçeği virüsüyle ilgili Prof. Dr. Azap'tan açıklama

    AB'den Yunanistan'a bir uyarı daha

    Ukrayna: Rusya'nın açıklaması 'yalan'
    📷

    Kabe'nin minik Hacı adayları

    Ankara'daki su baskınında bir kişi öldü, bir kişi kayıp

    Rusya: 6 binden fazla Ukraynalı asker esir alındı
    📷

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı

    Rusya: NATO'nun faaliyetlerinden ciddi endişe duyuyoruz

    'Türkiye, terör eylemleri yüzünden ağır bedel ödedi, Türkiye'nin terörizme ilişkin haklı gerekçeleri var'

    Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili Biden'dan açıklama

    Gıda krizinin çözümü agroekolojik tarımda

    Stoltenberg: Son 10 yılın en büyük küresel kriziyle karşı karşıyayız

    NATO, İsveç ve Finlandiya ile 9. kez genişlemiş olacak

    Yeni hız sınırı uygulaması başlıyor

    Hacizli taşınmazlarda yüzde 168 artış

    Sansür kanunu Ekim’e kaldı

    2023 hedefleri hayal oldu

    Dış ticaret açığı yüzde 155,2’e yükseldi

    Şeker zammı tatlıcıyı da vurdu

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Önce demokrasi, sonra parti yarışı
    Risale-i Nur'dan

    Bu on gecenin büyük kıymeti var
    Genel

    Sandık görünsün düzelme başlar
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları (2)
    Süleyman KÖSMENE

    Sevdiğimizle haşrolmaya hazır mıyız?
    Furkan Alyakut

    Geç gelen adalet adalet değildir
    📷
    Genel

    Kabe'nin minik Hacı adayları
    Cevher İLHAN

    NATO çarkı ve tavizi
    Faruk ÇAKIR

    Ders alınır mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.