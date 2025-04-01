"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

“Elhamdulillâhi Rabbil'alemîn”i nasıl anlamalıyız?

Ali FERŞADOĞLU
01 Nisan 2025, Salı
Namazın her rekatında ve her işin sonunda, “Elhamdulillâhi Rabbil'alemîn/Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun” diyoruz, demeliyiz. Bu ne demektir?

Atom, atomaltı parçalar ve DNA’da birer âlemdirler. (1 gram DNA’da 3 milyar veri depolanır.) İşte Allah sayısız atomları terbiye ediyor. Yağmur damlaları, kar tanelerini de terbiye ediyor? Atom bombası, nötron, protonların yörüngelerinden çıkarılıp terbiyesizlik yaptırılmasıyla patlar! Kâinatta ne kadar atom var? Allah bütün bunları terbiye etmeseydi, ne olurdu?! 

70 kilo ağırlığındaki bir insanın vücudu 7 milyar milyar milyar atomdan oluşturulur! Ve yaklaşık 40 trilyon (100 trilyon rakamları da telaffuz ediliyor!) hücresi olduğu tahmin edilmektedir. 

Herbirisi ortalama 300 milyar yıldız barındıran 11 trilyon Samanyolu veya Andromeda Galaksi var ve bunlar tek tek terbiye ve idare ediliyor! Kâinat; nötron, proton, foton gibi, tesbit edilen 200 parçası ile atomlardan hücre; uzuv, su, bitki, hayvanlar, unsurlar, yıldızlardan galaksilere, galaksilerden nebulalara kadar sayısız esrarlı varlık, girift-karmaşık hâdise ve enteresan faaliyetlerin cereyan eder. Her şeyin bir şey, bir şeyin her şeyle irtibat; düzen, sayısız, bağ, irtibat ve alış-veriş içinde olduğu âlem içinde âlemdirler!

Rab, terbiye ve idare edendir. Terbiye nasıl anlaşılmalı? Meselâ biz ağaçları terbiye ediyor, kapı, masa, ahşap eşyalar ve kâğıt yapıyoruz. Allah ağaçları terbiye ediyor, binler çeşit meyve, şerbet, baklava, çikolatalar akıtıyor! Toprağı terbiye ediyoruz, kerpiç, çanak, çömlek yapıyoruz! Allah yüz binlerce sebze, meyve çıkarıyor ve milyarlarca canlıları orada yaşatıyor!

“Elhamdulillâhi Rabbil'alemîn/Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun’1 dahi, pek çok hakaiki câmidir (hakikatleri toplamıştır)… Semâvatta binler âlem var. Yıldızların bir kısmı, herbiri birer âlem olabilir. Yerde de herbir cins mahlûkat birer âlemdir. Hattâ herbir insan dahi küçük bir âlemdir. ’Rabbul alemiiin/Alemlerin Rabbi...” tabiri ise, "Doğrudan doğruya her âlem, Cenâb-ı Hakkın rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir" demektir.”2

İşte “Elhamdulillâhi Rabbil'alemîn/Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun” derken sayısız, sınırsız varlıkları, yani kâinatı terbiye eden Zat-ı Zülcelâle hamd olsun, diyor ve şöyle düşünüyoruz: 

Fesübhanellah! Sayısız varlıkları yaratan, idare ve terbiye eden, bir Kadîr-i Zülcelâl, Kàdiri ve âlim-i Külli Şey ve bir Nakkaş-ı Zülcelâle nasıl mağrur olup secde ve hamd etmeyiz!?

Gayb âlemleri varlıkları, atomaltı, atom, hücre, uzuv, unsur, varlıklar, galaksilerin her saniye, her salise, her rabia… her aşire biribiriyle çarpımından hasıl olan rakamların biribiriyle çarpımı sayısınca Subhanellah, Elhamdulillah, Allah’uekber!..

Dipnotlar:

1-Fatiha, Suresi, 2.; 2-Mektubat, Enst./intr., s. 315.

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

    Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'yi Ramazan'da 122 milyon Müslüman ziyaret etti

    Yeni Zelanda Maori kabilesinden resmen özür dilendi

    Batı Akdeniz'e ve Güney Ege'ye hem toz taşınımı hem sağanak uyarısı

    Norveç'te fırlatılan uzay roketi kalkışından 30 saniye sonra patladı

    Fransa'da Le Pen, yolsuzluktan 4 yıl hapis cezası aldı

    15 yardım çalışanı için BM'den acil çağrı: İsrail'in hesap versin! - 'Elleri bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış'

    Gazze'de yeniden başlayan ve Bayram da dinlemeyen İsrail saldırılarında şehit sayısı 1000'i aştı

    Guterres: Dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik ederim

    Afganistan, ABD'den kalan ekipmanları teslim etmeyecek
    📷

    Dünyada Ramazan Bayramı...

    Grönland Başbakanı: ABD, Grönland’ı alamayacak

    'Evlat Nöbeti'nde 2036'ncı gün: "Çadırda 11. Bayramı geçiriyoruz"

    Washington Post: Çin'i Tayvan işgalinden caydırmak ABD'nin dış politikada önceliği

    Yine tehditler savurdu!

    120 bin Müslüman Bayram namazı için Mescid-i Aksa'daydı

    Ramazan Bayramınızı kutlarız

    İslam'ın Almanya'ya ne denli yerleştiğinin küçük bir işareti

    Meksika'da okullarda abur cubur satışı yasaklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    En kıymetli vazife
    Genel

    Batı Akdeniz'e ve Güney Ege'ye hem toz taşınımı hem sağanak uyarısı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Elhamdulillâhi Rabbil'alemîn”i nasıl anlamalıyız?
    Faruk ÇAKIR

    Zalimler hesap vermeyecek mi?
    Genel

    Yeni Zelanda Maori kabilesinden resmen özür dilendi
    Genel

    Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'yi Ramazan'da 122 milyon Müslüman ziyaret etti
    Genel

    Çin 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.