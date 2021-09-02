"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Firavun’un etbaı niçin boğuldu?

Ali FERŞADOĞLU
02 Eylül 2021, Perşembe
Tarih kitapları da Nuh Tufanı, Ad, Semud, eski Mısır halkı ve Firavun ve daha nice topluluklar nasıl helake müstahak oldukları anlatılır.

Soru şu: Emirleri veren Firavun, krallar, vezirler, yöneticiler; etbalarının ve halkın ne suçu var? 

Şu âyet mealleri bu bunun sebebini anlatır: “Başınıza gelen herhangi bir musîbet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder.” (Şûrâ Sûresi, 30) 

Gerçek şu ki, Allah hiçbir konuda insanlara en küçük bir haksızlık yapmaz; fakat hep insanlardır kendilerine haksızlık ederler. “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de tuttukları kötü yoldan dönerler.” (Rûm Sûresi, 41) 

Peygamberimiz (asm), “Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur!” (Hud Sûresi 113) âyetini şöyle tefsir etmiş: “Bir toplulukta bir takım günahlar işlenir, işlemeyenler o günahları işleyenlerden daha güçlü ve daha çok oldukları halde, engel olmazlarsa, mutlaka Allah hepsine birden cezâ verir.” (Ebû Dâvûd, Melâhim, 17; vd) 

“Deniz dibindeki balıklar dahi günahkâr ve zâlimlerden şikâyet ediyorlar ki, onların yüzünden yağmur kesilir, hattâ bizim nafakamız azalır.” (Tergip ve Terhib, 1:281, 3:314) 

“Birgün Peygamberimize (asm), ‘içimizde iyi insanlar varken, helâk olur muyuz?’ diye sorulmuş. O da, ‘Evet, ahlâksızlık ve günah çoğaldığı zaman helâk olursunuz?’ buyurmuşlardır.” (Buhârî, Fiten 4; Müslim, Fiten 4) 

Şu halde, isyan, küfür, nankörlük, haksızlık, zulüm sebebi, yalnızca yöneticiler değil; onları “fiilen, iltizamen ve iltihaken” destekleyen ve yanlışlarına ses çıkarmayanlardır. 

“Üçüncü suâl: Bâzı eşhâsın hatâsından gelen bu musîbet, bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir? 

Elcevap: Umumî musîbet, ekseriyetin hatâsından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın o zâlim eşhâsın harekâtına fiilen veya iltizâmen veya iltihâken taraftar olmasıyla, mânen iştirak eder, musîbet-i âmmeye sebebiyet verir.” (Sözler, s. 158) 

İltihaken, söz konusu zulüm cephesine katılmaktır. Katılır, ama, kılıç sallamaz, darbe vurmaz. İltizamen zulüm cephesinde görev almamakla birlikte, kalben o cepheyi destekler, taraf olur. Meselâ, böyle bir hareketin yayın organlarına para vermekle maddeten onları desteklemek de zulme iştirak sayılır. 

Okunma Sayısı: 329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yoksullaştıran 'büyüme'

    Okullar açılırken ailelere uyarı

    Kaç kişi faili meçhul kurbanı?

    Göçmenler Meriç’e atıldı mı?

    Enflasyon ve faizin feci sonuçları olur

    Karadağ ile 2-2 berabere kaldık

    Aşı ve PCR dayatmasına hayır

    Fark üç katı geçti

    Güvence bedelleri ödenemeyen faturalara gitti

    Türkiye'de son 24 saatte 290 kişi vefat etti

    Bu “büyüme” vatandaşa dokundu mu?

    Yüzlerce hekim istifa yolunda

    6 kişilik kadroya 3 bin 813 kişi başvurdu

    AB Komisyonu: Birçok üye ülkede sivil toplum ve medya baskı altında

    İstanbul'da ormanlara giriş yasağı uzatıldı

    Teksas'ta ruhsatsız silah taşımaya izin veren yasa yürürlüğe girdi

    Hava kirliliği Hintlerin yaşamını tehdit ediyor

    Doğu Karadeniz için aşırı yağış uyarısı

    'Dünya genelinde 35 milyon insan açlıktan ölmek üzere'

    Dünyadaki ağaç türlerinin üçte biri yok olma riskiyle karşı karşıya

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimiyle hızlanan tükeniş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Sahte nikâhın gerçek şahitleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Firavun’un etbaı niçin boğuldu?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Göçmenler Meriç’e atıldı mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennemden çıkış var mıdır?
    Genel

    Enflasyon ve faizin feci sonuçları olur
    Genel

    Kaç kişi faili meçhul kurbanı?
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltarak iş görmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.