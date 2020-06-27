"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Gazetecilikte de Allah rızası gözetilmeli

Ali FERŞADOĞLU
27 Haziran 2020, Cumartesi
Yeni Asya, çıkışından günümüze hak ve hürriyeti, adaleti, meşvereti esas alarak yayın politikasını belirliyor. Ve bunun için birçok bedeller ödedi, ödemeye devam ediyor.

Bizi hep suçlayarak gelmediler mi? Ve 3, 5, 10, 20, 30 sene sonra bizim geldiğimiz noktaya gelmediler mi?

Kim ne yaparsa yapsın, Üstadımızın dediği gibi hareket etmek zorundayız: “Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok…” (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 164)

Biz, “rızay-ı İlâhî”yeye göre hareket etmeye mecbur ve mükellefiz ve buna göre gayret ederiz; yoksa rıza-yı yönetici, rızay-ı iktidar, rıza-yı siyasete göre değil!

“Masum ve mazlumları” müdafaa etmek herkes içi farz iken, bunu yapmamaları bir yana, yapanlara da “nefsî, indî” olarak itiraz etmeleri anlaşılır gibi değil. 

“Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır.” (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 164)

Sosyal medyadaki “kiralık trollere ve kiralık fikir katillerinin” kınama ve tehditlerine asla önem vermeyiz. 

Buyurun bize hücum edenlerin, geldiği perişan nokta: Twitter, AKP gençlik örgütlenmesiyle bağlantılı 7340 hesabı kapattığını; sektörde böylesine bir ifşanın ilk defa gerçekleştiğini; söz konusu hesapların ve tweetlerinin platformdan kaldırıldığını açıkladı.

Son dönemde ahlâkî değerlerden ve etik kurallardan dem vuran AKP yöneticilerinin, önce bu edep ve hukuk dışı saldırılar karşısında şimdiye kadar sergiledikleri sessiz tavrın izahını yapmaları gerekmez mi?

“Aslında Twitter’in kararı, sosyal medyaya nizam verme girişimini evvelâ AKP’den başlatmak için bu partiye bir fırsat vermiş oldu!” (Kâzım Güleçyüz, 19 Haziran 2020.)

İşte onların etkisinde kalanlara-bilhassa fraksiyonlarımıza-şu duâyı yapmalıyız:

“Allah kimseyi şaşırtmasın, şaşırtırsa süründürmesin, süründürürse çektirmesin, çektirirse rezil etmesin, rezil ederse perişan etmesin, perişan ederse sersem âvâre etmesin.” (Bediüzzaman Said Nursî, Hutuvat-ı Sitte, s. 104)

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor

    İnsan haklarındaki erozyon endişe verici

    Esnaf zor durumda

    Nurcular siyasete hiçbir zaman talip olmamışlardır

    Aşı çıkmadan rahatlama yok

    Beşiktaş, Konyaspor'u 3 golle geçti

    ABD'deki salgın bilançosu daha da ağırlaşıyor

    MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Türk Işın Tedavisi Yöntemi ilk kez uygulandı

    BM'den dünyaya Suriye çağrısı: Benzeri görülmemiş bir açlık krizi yaşanıyor!

    Bursa'da Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı

    'İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla'

    Konya'daki feci kazadan üzücü haberler!

    Liverpool rekorlarla şampiyon oldu

    Geçim şartları giderek ağırlaşıyor

    Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında karar

    Başkanlık sistemi Erdoğan’ın oylarını da eritti

    BM'den AB'ye çağrı: İsrail'i durdurmak için tüm ağırlığını kullan

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezber bozan değişim
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz adımlar ters teper
    Cevher İLHAN

    Peki o tweetler ne olacak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet hepsine sahip çıksa
    Genel

    Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor
    Yasemin YAŞAR

    Susarak konuşmak
    H. Muharrem OKUR

    Sabah kalktığında
    Nurenda Yaşar Coşkun

    İsm-i Kuddüs ve bilinçaltı
    Genel

    İnsan haklarındaki erozyon endişe verici

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.