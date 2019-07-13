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13 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Nazardan nasıl korunabiliriz?

Ali FERŞADOĞLU
13 Temmuz 2019, Cumartesi
Sık sık “Nazar etti, nazara geldim, nazara uğradım” gibi sözleri işitiriz. Kimi zaman da kıymetli eşya ve vasıtalar üzerinde, “Nazar etme ne olur, çalış senin de olur” yazılarına rastlarız.

İnsanlar arasında hassas bir konudur nazar. Ancak, yanlış değerlendirmeler, nazar gerçeğini örtmekte ve alınması gereken tedbirleri etkisizleştirmektedir. Nazar gerçek midir; yoksa bazılarının iddia ettiği gibi bir hurafe mi? Nazar nedir, nasıl meydana gelir? Nazardan nasıl korunabiliriz? Nazar etmemek için nelere dikkat etmeliyiz? 

İnsan kâinatın küçük bir modelidir. Bu, orada bulunan elektrik veya elektro-biyo-manyetik bütün enerji türlerinin insanda da mevcut olduğu anlamına da gelir. Her maddenin bir enerjisi vardır. Vücudumuzda statik elektrik bulunduğunu hemen herkes bilir. Duygularımızın da bir enerjisi olduğunu bilim bize açıkça söylüyor. 

Bildiğimiz bir şey daha var: Olumlu bakış pozitif enerji üretir, olumlu duyguların ortaya çıkmasını sağlar. Negatif duygularımızla da olumsuz enerji üretir ve dalgalar neşrederiz. 

Nazar, ruhumuzun ve fizyolojik yapımızın ortaklaşa ürettikleri olumsuz duyguların enerjisidir.

İnsanlara sevgi veya şefkatle baktığımızda onları mutlu ettiğimiz gibi, öfke veya nefret bakışları gönderdiğimizde onları ürkütmez miyiz? İşte nazar, insanlara gönderilen şiddet derecesi yüksek olumsuz bir enerjidir. 

Bazı ilim adamlarına göre, maddeye temas etmeden, düşüncenin vücut molekülleri ile olan irtibatını ileri seviyelere götürerek organizmanın dışında bulunan molekülleri etkilemek imkân dâhilindedir. 

Japonya’da, sakatlar için 40 metre mesafeden göz enerjisi ile kanalları değiştirilebilen televizyonlar yapılmış. Bu sistemi, başka cihazlara da uygulamak ve mesafeyi daha da uzatmak mümkündür. 

 Bir kısım insanlar olumlu veya olumsuz enerjilerini gözleriyle gönderirken, başka bir kısım insanlar ise nefesleriyle veya elleriyle gönderebilmektedir. İşte, nazar da, ruh ve manyetik güçle oluşturulan bir etkidir. Arapça’da “isabet-i ayn”, Türkçe’de, “nazar veya göz değmesi” şeklinde ifade edilen nazarın gerçek olduğunu Kur’ân’dan da öğreniyoruz: “Doğrusu inkâr edenler, Kur’ân’ı işittikleri vakit nerede ise gözleriyle seni devireceklerdi.” 1 

Yüce Nebi de (asm), “Nazar gerçektir. Eğer kaderin önüne geçen bir şey olsaydı, onun önüne nazar geçerdi” 2 ve “Göz değmesi, deveyi kazana, insanı mezara sokar” buyurur. 3 

Bediüzzaman da, kesin ve tekrarlanan tecrübelerine dayanarak nazarın kendisini vurduğunu söyler. Bunu, “şiddetli düşmanlığa veya şiddetli takdirkâr (kıskanç) bakışlara” bağlar. 4 

 Dipnotlar:

1- Kalem Sûresi, 51. 2- Müslîm, Selâm, 42. 3- El-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ: 2:76. 4- Mektubat, s. 178.

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