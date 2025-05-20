"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Sayma ve ölçme, sana da sayı ile verilir

İbrahim Günaydın
20 Mayıs 2025, Salı
Bir mü’min için en önemli hâdise, Cehennem azabından kurtulmaktır. Bundan daha büyük bir kurtuluş yoktur. İşte bu bakımdan tesbihatta, “Allah’ım! Bizi Cehennem ateşinden koru!” diye dua ediyoruz.

Eğer bir insan, tâhkîkî îmânı kazanamadan ölürse, “Dünya dolusu altını fidye olarak verse, yine de kurtulamaz.” Zâten dünyada o kadar altın bile yok.

Namaz, niyaz, duâ, ihsan, iyilik, cömertlik ve fakirleri korumak sûretiyle de cehennem azâbından kurtulmak mümkündür. Mücrim ve günahkâr ehl-i cehenneme: “Sizi yakıcı şu cehenneme sokan şey nedir?” diye soracaklar. Ehl-i Cehennem de cevâben: “Biz dünyada iken namaz kılmaz, yoksul ve fakiri de doyurmazdık” diyecekler. (Müddessir, 74/40-43)

Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem: “Yarım hurma ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Eğer onu da bulamazsanız hoş ve güzel bir sözle bunu yapınız.” buyurmuştur.

Hoş ve güzel söz: Selâm vermek, almak, müjdeleyerek tebliğ yapmak, gam, keder ve sıkıntılı olanları tesellî etmek, ümit aşılamak, güven vermek, güzel duygular ve iyimserlik aşılamak ve mânâ-yı harfi ile olayları okumak ve anlatmaktır.

Hz. Câbirü’l-Ensârî diyor: Bir zât, Resûl-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâmdan iyâli (âile halkı) için taam istedi. Resûl-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm yarım yük arpa verdi. Çok zaman o adam iyâliyle ve misâfirleriyle o arpadan yediler. Bakıyorlar, bitmiyor. Noksaniyetini anlamak için ölçtüler. Sonra bereket dahî kalktı; noksan olmaya başladı. Resûl-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâma geldi, vak’ayı beyan etti. Ona cevâben fermân etti: “Eğer kile ile tecrübe etmeseydiniz hayâtınızca size yeterdi.”  buyurdu. (Mektûbât, s.116)

Bir gün sevgili ve şefkatli nebîmiz sallallâhu aleyhi ve  sellem, Hz. Âişe’nin kız kardeşi Esmâ’ya hitâben: “Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır” buyurdu.

Diğer bir rivâyette ise: “İnfak et, sayma; sana da sayı ile verilir. Malını kilere kapatma; senin de rızkın kapanır” buyurmuştur.

Yukarıdaki mucizeden ve hadisten anlaşıldığına göre; iyilik ve ihsanda bulunmak, cömert olmak, yedirip içirmek ve bereketin kaybolmaması için, gıdâları ve nimetleri;  saymamak ve ölçmemek gerekir.

Îman, İslâm, ihlâs, ilim, ihsan, infak, azık, rızık, bereket, takvâ azığı, yardımlaşma, dayanışma, dualaşma, ümit, şevk, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sanal bahis çeteleri hayat karartıyor

    Arınç: Muğlak ifadelerle insanları tutukluyoruz

    Ya yem fiyatı düşsün ya da süt para etsin

    Hukuka dönerse Türkiye’nin önü açık

    Biden'a prostat kanseri teşhisi konuldu

    Sudan'da 3 yıl aradan sonra başbakan atandı

    "Gazze'de soykırım olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap vermedi

    Uluslararası Af Örgütü, Rusya tarafından "istenmeyen örgüt" ilan edildi
    📷

    Arılarla tefekkür... Yarım kilogram bal için 2 milyon çiçek geziyorlar... Arıların tabiatta istihdam edildiği vazifeler?

    Bu yol "melodili'' yol

    İsrail, Gazze'de kalıcı işgal saldırılarını başlattı

    İsrail ablukayı derhal kaldırmalı

    Manisa'da minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

    Çin, ABD'den poliformaldehit kopolimer ithalatına yüzde 74,9 gümrük vergisi uygulayacak

    Selahattin Yaşar Çarşamba Kitap Fuarında

    Şampiyon olan Galatasaray, 5. yıldızı takan ilk takım oldu

    Müsilaj tehlikesi geçmedi

    Sahte bal, arıcılığı vuruyor

    Netanyahu’ya karşı sivil ayaklanma çağrısı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Karşımda müthiş bir yangın var”
    Risale-i Nur'dan

    Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nur markasının özellikleri (2)
    Cevher İLHAN

    Belediyelere el koyma “yasası”
    Süleyman KÖSMENE

    Hatemü’l-Enbiya ne demektir?
    Faruk ÇAKIR

    Şartlar İsrail aleyhinde...
    Genel

    Hukuka dönerse Türkiye’nin önü açık
    Genel

    Ya yem fiyatı düşsün ya da süt para etsin
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.