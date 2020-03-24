"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2020 SALI - YIL: 51

Peygamber gönderilmemiş insanların durumu

Ali FERŞADOĞLU
24 Mart 2020, Salı
Hz. Âdem (as) ile Peygamber Efendimiz (asm) arasında 124 veya 224 bin peygamber gönderildiği rivâyet edilir.

İnsanlığın bu mümtaz şahsiyetleri, önderler, elçiler, resuller, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ ettiler, hem maddî-teknik, hem de mânevî-sosyal açıdan insanlığa önder oldular.

Peygamberlerin dâvetini kabul edip dinleyenler ve getirdikleri hakikatlere imân edenler elbette sonsuz Cennet hayatı, etmeyenler ise, sayısız nimetleri inkar ve isyanlarından dolayı cezâ olarak ebedî zindan olan Cehenneme atılırlar. Bu, aklın, vicdanın, kabul ettiği bir olgudur.  

Peygamber gönderilmeyen ve tebliğlerinin ulaşmadığı insanların durumu nedir?

Sahanın uzmanları bir insan gözüyle gördüğü, kulağıyla işittiği tevhid delilleri gibi, aklıyla, kalbiyle ve vicdanıyla da Allah’ın varlığını, birliğini anlaması, bilmesi, idrâk etmesi gerektiği görüşündedirler. Çünkü, Cenâb-ı Hak, en düşük seviyedeki akla dahi, Kendisini anlayacak ve imân edecek kabiliyette yaratmıştır.

Müçtehid ve âlimlerin ekseriyeti, “Peygamber göndermedikçe biz kimseye azap edici değiliz”1 mealindeki âyet gereğince peygamber gelmeyen insanlar sorumlu olmadıkları hükmüne varmışlardır. Bu durumda olan ve fetret dediğimiz “uzun ara devredeki” insanlar, imân etmese, ibâdet yapmazsa, hattâ küfre de girse de yine azap görmez” hükmünü çıkarmışlardır.

Bediüzzaman Said Nursî de bu görüştedir: Zaman-ı fetrette, sırrıyla, ehl-i fetret, ehl-i necattırlar. Bil’ittifak, teferruattaki hatîatlarından muahazeleri yoktur. İmam-ı Şâfiî ve İmam-ı Eş’arîce, küfre de girse, usul-i imanîde bulunmazsa, yine ehl-i necattır. Çünkü teklif-i İlâhî irsal ile olur ve irsal dahi ıttıla ile teklif takarrur eder. Madem gaflet ve mürur-u zaman, enbiya-yı sâlifenin dinlerini setretmiş; o ehl-i fetret zamanına hüccet olamaz. İtaat etse sevap görür; etmezse azap görmez. Çünkü mahfî kaldığı için hüccet olamaz.2

Günümüzdeki savaş, virüs ve semâvî, felâketlerde vefat eden ve perişan olanlar, eğer on beş yaşına kadar olanlar ise, ne dinde olursa olsun şehit hükmündedir.” diyerek, fetret durumunu şöyle açıklar Bediüzzaman:

On beşinden yukarı olanlar, eğer masum ve mazlum ise, mükâfâtı büyüktür, belki onu Cehennemden kurtarır. Çünkü ahirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammedîye (asm) bir lâkaytlık perdesi gelmiş. Ve madem ahirzamanda Hazret-i İsâ’nın (as) din-i hakikîsi hükmedecek, İslamiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa’ya (as) mensup Hıristiyanların mazlumları, çektikleri felâketler onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve musibetzedeler, fakir ve zayıflar, müstebit büyük zalimlerin cebir ve şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve küfranından ve felsefenin dalâletinden ve küfründen gelen günahlara keffaret olmakla beraber, yüz derece onlara kârdır diye hakikatten haber aldım.3

Dipnotlar:

1-İsrâ Suresi, 15.; 2-Bediüzzaman, Mektubat, s. 374.; 3-Kastamonu Lahikası, s. 79.

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İçişleri Bakanlığı'ndan ek bir genelge daha

    Bakan Koca yeni vakaları açıkladı: Türkiye'deki ölüm sayısı 37'ye yükseldi

    Fatih Terim, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

    İstanbul'da eczacılara ücretsiz ulaşım hakkı

    BM'den küresel ateşkes çağrısı

    Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulundu

    AB Komisyonu Başkan Yardımcısı: Uluslararası işbirliği sağlanmalı

    AP Türkiye Raportörü: Türkiye ile tam bir dayanışma içindeyiz

    Kaza yapan uçağın pilotu ev hapsi koşuluyla tahliye oldu

    Almanya'dan virüs için 750 milyar avroluk yardım paketi

    Hafter milislerinden roketli saldırı: 2 ölü

    'Salgını yenmenin tek yolu dayanışma'

    Nobel ödüllü biyofizikçi: Enfeksiyon oranı yavaşlıyor

    Almanya'da salgın durağan döneme girdi

    Ukrayna'dan gelen şoförler Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

    “Küçük Sözler”in filmi nasıl doğdu ve çekildi?

    Aydınlar Said Nursî hakkında ne dedi?

    Davutoğlu: KHK'lı sağlık görevlileri göreve dönsün

    Güney Kore'de son 4 haftadaki en düşük koronavirüs vaka sayısı görüldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İki özel günün müjdeli mesajları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nevrûz haftasında hapis kalmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan GÜLER

    “Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler -1
    Ali FERŞADOĞLU

    Peygamber gönderilmemiş insanların durumu
    Süleyman KÖSMENE

    Duada kalpçe dili
    Cevher İLHAN

    Koronavirüs belâsında İdlib ateşkesi
    Ahmet BATTAL

    Yaşlandıkça çocuklaşanlar için proje
    Osman ZENGİN

    Allah’a abd ve asker olmak
    Risale-i Nur'dan

    Kadere hangi fiilimizle fetva verdirdik?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.