Risâle-i Nûr’da her suâle cevap verilir

Aynı zamanda bir edebiyat şaheseri ve yüksek üslûp sahibi Risâle-i Nûr, “Her şeyi hikmetle beyan eden Kur’ân’ın i’câzı sırrıyla “1 “mu’cizeliğini göseteren”2 ispata dayanan; geleceği tenvir eden (aydınlatan); “mânevi/işârî/dirâyet” tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymetlisidir.”3

“İmân esasları, İslâm şartları ahlâk, ukubatı” gibi her birisini yüzlerce alt başlıklarıyla izah ve ispat eder.

-Tefsir, hadis, kelam, fıkıh, ahlak, tasavvuf, edebiyat, ilm-i usûl (metodoloji ilmi), ruhiyat, içtimaiyat ile sair bütün manevi, sosyal, siyasi ve fen ilimlerinin harmanlanmasıyla hasıl olan “ulûm-u imaniye”, yani, en yüksek iman ve İslâm ilmidir; fen, sosyal, manevi ilimler literatüründe geçen bütün temel kelime ve mefhumları kullanır, izah ve ispat eder.

Mesela, hürriyet, ilim, eğitim, adalet, meşrutiyet/demokrasi, meşveret, cumhuriyet, laiklik, işi ehline vermek, iktisat (ekonomi), ücret, zekât, faiz vs., vs. gibi tüm meselelerin hakikatlerini de izah ve ispat eder. Dolayısıyla “Risaletü’n-Nur’un kitapları birbirine tercih edilmez. Herbirinin kendi makamında riyaseti var. Ve bu zamanı tenvir eden bir mucize-i maneviye-i Kur’aniyedir.”4 Ve “Hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip Kur’ân’ın bir İ’caz-ı mânevîsiyle herşeyde bir pencere-i marifet açmış, bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur’ân’a mahsus bir sırrı anlamıştır ki, bu dehşetli zamanda hadsiz ehl-i ilhadın hücumlarına karşı mağlûp olmayıp galebe etmiştir.”5

-Risale-i Nur tefsiri, “Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem marifet hem ibadettir.”6 “Bütün risâlelerin hususî menbaları, madenleri olan binden ziyade âyât-ı Kur’ân’iye…” baştan sona tefsir edilmiştir.”7

-İnsalık, İslam âlemi, toplum, aile, fertler olarak karşılaştığımız bütün meseleleri halletmenin, problemleri çözmenin tekniklerini öğretir. “Her müşkül/problem halledilir, her suale cevap verilir.”8

-Yaygın eğitim modeli Medresetüzzehra ile tüm ilimleri şehir, kasaba, köy, hatta kır ve dağ başlarına çıkararak çobanları bile bu yüksek hakikatlerle buluşturur; eğitir. Böylece, İslam ilimleri literatüründeki bütün mefhumlar, kelimeler ile aralarındaki ince bağlantıları kurdurarak zeka, hafıza ve sair duygu ve latifelerimizi geliştirir.

Dipnotlar:

1-Abdülkadir Badıllı, Risâle-i Nur’un Kudsî Kaynakları, Envar. Neş., 1994, İst., s. 10.; 2-Barla Lâhikası, Enst./inter., s. 9.; 3-Şuâlar, s. 65.; 4-Kastamonu Lâhikası, s. 11.; 5-Mesnevî-i Nuriye, s. 8.; 6-Emirdağ Lahikası s. 287.; 7-Kastamonu Lâhikası, s. 29.; 8-Tarihçe-i Hayat, s. 45.