Söz güzelleri

*Önümüzde iki yol var: Ya hak ve hürriyetlerimize sahip çıkacak cesaret, ya esaret!

*“Hırs sebeb-i hasaret”, hız sebeb-i felâket, nefis sebeb-i esaret, iman sebeb-i cesaret, tefekkür sebeb-i basiret, hayırlı işlerde acele sebeb-i saadettir. *Herkes helâl aşına, helâl eşine, helâl işine bakarsa şeytan işsiz kalır! *Namaz büyüklük taslamadan tevazu göstermek, yalnızca O’nun sonsuz büyüklüğünü kabul edip ilân etmektir. *Sapıtmış zihniyet, şeyh, hacı, hocaları sapık göstermek için sapıkları şeyh, hacı, hoca kılığına büründürüp gösterir! *Vitrinsen gözü kalır, iyilik yapsan izi kalır, kötülük yapsan sızı kalır. *Anne-babanın önünde eğil, zira huzur önündedir, evindedir, huzurevinde değil! *Hâkim olmayan eline, diline, beline; hâkim olamaz haline, malına, kıl u kaline, dölüne! *Sözünde durmak her kişinin değil, er kişinin harcıdır! *Derse gidenlerle terse gidenleri bir gören bakar kördür! *Duvarlar yeni davarlar yetiştirmek için inşa edilir! *Gel ey idareci fadıl ol, âdil ol, insafa gel, affa gel, geç en ön safa! *Aklını başına alan “veli”, almayan “deli”, kalbiyle yürüyen “âli”, yürümeyen “hâli”, dünyayı isteyen “vâli”, hiçbirine yanaşmayan “ahâli” olur! *Ey kendine “düşkün”, enaniyeti “taşkın”, hatasına “pişkin”, körlüğe “eşkin” olan ferasetsiz “şaşkın” nefsim! *Karşısına geçip aynanın “Kusursuzum!” diye övünenin, ardından “Huzursuzum!” deyip dövünen olur. *Eski zaman köşelerine çekilmekten vazgeçip ispat ile izah etmezse vaiz, olmaz vaazı asla caiz, olmaz irşada haiz! *Hayata bakışı değiştiremeyeni, hayatın akışı onu değiştirir, halden hale, muhalden muhale sokar! *Ömrü uzatmanın yolu, uykuyu kısaltmaktan geçer. *Ya hakkı göster şahid ol, ya hakikate müşahid ol, ya hak için şehid ol! *Bir insan olmazsa merhametin kendisi, olur sürünenlerin efendisi! *Burada kardeş hakkı yiyerek doyarlar; orada göz ve midelerini oyarlar! *Vazifen dünyaya şeriat getirmek değil, uymaktır şeriata/dine, yalnızca getirmektir kendine! *Ya hayır söyle ya sus! Ya “Hayır” söyle ya “Evet”, önemliyse hangi husus!

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