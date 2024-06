“Süleyman Demirel Haftası’nı kime teklif ediyorsunuz?”

30 Mayıs 2024 tarihli, “Enflasyon ve Süleyman Demirel Haftası!” başlıklı yazımız üzerine bir okuyucumuz sordu: “Kime teklif ediyorsunuz?” Teklifin bir kardeşimizden geldiğini yazıda belirtmiştik. Tasvip ettik, duyurduk.

Madem, “Demokratlar Nurcular ile müttefiktir… Nurcular Demokratlara, ‘yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinat olur.” (Emirdağ Lâhikâsı, s. 140) “Nur Talebeleri Demokratlara manen ve maddeten yardım...”1 eder. Öyle ise Nur Talebelerine teklif ediyoruz! Keza, “Çeşitli kaynaklardan Kur’ân’ı okudum, öğrenmeye çalıştım. Ulaşabildiğim pek çok kaynağa baktım. Bütün bunların içerisinde merhum Bediüzzaman’ın yapmış olduğu yorum fevkalâde müstesna, çok değerli bir yer işgal eder.”2 “Ben Said Nursî bir âlimdir diyorum. Said Nursî, Kur’ân’ın en değerli müfessirlerinden biridir. Said Nursî âlim değildir diyenin alnını karışlarım. (...) Birtakım insanlar Said Nursî’yi takip ediyorsa, herhalde körü körüne etmiyor. Yani, otuz sene sonra 25-30 bin kişi bir mevlide gelip o hatıraya saygı gösteriyorsa, belki bunun üzerinde durmak lazım. Ben bunu şimdi söylüyor değilim. Ben bunu otuz senedir söylüyorum. 1966’da dünyanın lafını ettiler. Daha sonra da ettiler. Onların hepsine cevap verdim. Bir santim geri çekilmeyiz inandığımız şeylerden. Gelin, Said Nursî’yi sevmeyenler, anlamayanlar, alâkadar olmak istemeyenler! Olabilir. Ama bunu düşmanlığa çevirmenin de bir mânâsı yok. Aydın gönüllere ve aydın kafalara hitap ediyorum. Hiç bilmeden, neyin ne olduğunu anlamadan peşin hükümle meselenin üstüne varmaya gerek yoktur.”3 dediği için de sair Nur gruplarına da teklif ediyoruz.

“Eski tahribatı tamirata başlayan hakikî vatanperverler olan Demokrat namında hamiyetli Ahrarlar, yani hürriyetperverler, Nur ve Nurcuları takdir etmelerine çok minnettarım. Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum. İnşaallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacak.”4 olan Demokratlara teklif ediyoruz. “Âlihimmet olanlar, o hâdisede sükût ettiler (sustular). Garazkâr cerideler (gazeteler) hakikî hürriyetin sadâsını susturdular. Meşrutiyet pek az adamların üstüne münhasır kaldı. Fedakârları da dağıl”mış5 olanlara teklif ediyoruz; belki toparlanırlar!

İslamköy’deki Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi yetkilileri ve akrabalarına teklif ediyoruz. Ispartalılara teklif ediyoruz! Hülasa bütün Türkiye’ye teklif ediyoruz!

