“sa/// yaz-ı-“ dedi; Çakır gözlü Faruk kardeşim. “As///Deme kış yaz;/Oku, yaz.” dedim. Al sana yazı… Mı… Bilmem! O meydan’da bilinecek her şey. Meydanda utanmamak için herkesin içinde… Dua edelim Şirket-i Nuriye’ye… Bizim şirket parasız… Ve hele riyasız… Bi’ gram para girse araya… Bak yaraya! Nur’un olduğu yerde; Litrenin, metrenin işi ne?! Yazı hazırdı aslında… Sonra bu çıktı ortaya. Dedim ki içimden: “Bu girsin köşeye.” Şart mı asık suratlı… Nasihat dolu sözler! Bir de nereye kadar? Yaz, yaz; sonu yok. Hafta dediğin uçuyor. Cumartesinin gelişi… Çarşambadan belli… Bir de işe yarıyor mu; Sen yazıyorsun da… Belki de birinin vaktini; Yazıp durup çalıyorsun da… Arada diyorum ki… Hem dostlar hem kendime… Bunca yıl yazdın; yeter. Dil yoruldu, hal yoruldu. Okuyan, dinleyen yoruldu. Tuşlar, kalemler yoruldu. Kâğıt yoruldu, matbaa yoruldu. Bir de: “Sözüm kâr etmiyor yâre.” Çare nedir bulamadım. Okudum, yazdım durulamadım. Bir gün sükûna ererim belki… Duaları hürmetine dostların… Şirket-i Nuriye var olsun, Gönüller diyar olsun!..

