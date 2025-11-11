"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

Kudret kalemiyle yazılan kanunlar

Harun SÖZLER
11 Kasım 2025, Salı
İmkân, zaman ve mekân ile sınırlı olanlar için geçerlidir.

Allah için her şeyin “imkânı vardır” demek bile doğru değildir; çünkü O’nun için imkân kavramı söz konusu olamaz. O, bir şeye “ol” der ve o şey olur.¹

Örneğin, yüksek bir yerden bir cismi bıraktığımızda o cismin düşmesi, doğrudan Allah’ın dilemesiyledir. Allah’ın her defasında bunu böyle diliyor olması, biz insanların zihninde buna ilişkin “yasa”yı meydana getirmiş, buna da tarif için “kütle çekim yasası” demişiz. Ancak o yasa, Allah’ı bağlamaz. O, dilediğinde kütle çekimini iptal eder, dilediğinde ateşi serin kılar², suyu akışkan yahut sabit yapar.³

Yani O’nun kudreti kanunlara mahkûm değildir; bilakis kanunlar O’nun kudretinin memurlarıdır.

Kâinattaki her şey belli kanunlarla nizama sokulmuştur; lakin bu kanunlar kendi başına hiçbir şeyin faili değildir. Her aksiyon, her hareket, her nizam, Allah’ın emri ve kudreti iledir. Kanunlar yalnızca İlâhî iradenin zahirî elbiseleridir; fiilin gerçek faili ise daima Allah’tır.

Bir ağacın çamurlu su içip bal gibi meyveler vermesi, elbette ki kanunlar ile tarif edilebilir; fakat bu, o kanunların ağacı meyve verir hâle getirdiği anlamına gelmez. Ağaç, ancak Allah’ın kudretiyle meyve verir; kanunlar sadece o kudretin işleyiş tarzını tanımlar.

Bir ineğin basit otlardan, insanın gıdasına en uygun sütü üretmesi de böyledir. Kanunlar, bu mu’cizevî dönüşümün nasıl gerçekleştiğini izah eder; ama asıl fail, her şeyin yaratıcısı olan Allah’tır. Zira hiçbir sebep, bir zerreyi dahi var edemez.

Yağmur yağıyor; çünkü atmosferdeki su buharı, sıcaklığın düşmesiyle yoğunlaşıp bulut damlacıklarına dönüşüyor. Bu damlacıklar ağırlık kazanıp yeryüzüne düşüyor.

Evet, fizik, kimya ve meteoroloji açısından bu ‘gözlem’ doğru olabilir; fakat bu, yalnızca “nasıl”ın cevabıdır, hatta belki de sadece görünürdeki işleyişin, ‘sıralılığın’ bir tarifi. Yoksa asıl failin, “kim”in cevabı değildir.

Ve sonra biri çıkar, “Tabiat ana yağdırdı.” der.

Ne zarif bir unvan(!), ne talihsiz bir hitap...

Zira “ana” merhamet demektir; oysa merhamet, tabiatın değil Rahmân’ın sıfatıdır.

Tabiat, kendi varlığını bile kendi başına sürdüremez. Kendisinden isteneni yapar; rahmeti bilmez, acımayı bilmez, yalnızca emre itaat eder.

Yağmuru yağdıran da, tohumu çatlatan da, toprağı dirilten de Allah’tır.

Fotonları akıtan, molekülleri şekillendiren, DNA’yı yazan, hücreleri bölen, gezegenleri yörüngelerinde sükûnetle yüzdürendir O.

Her zerre O’nun kudretine boyun eğmiştir.

“Tabiiyyunların, mevhum ve hakikatsiz, tabiat dedikleri şey, olsa olsa ve hakikat-i hâriciye sahibi ise ancak bir sanat olabilir, sâni’ olamaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Ahkâmdır, hâkim olamaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir, şâri’ olamaz. Mahluk bir perde-i izzettir, hâlık olamaz. Münfail bir fıtrattır, fâtır bir fâil olamaz. Kanundur, kudret değildir; kàdir olamaz. Mistardır, masdar olamaz.”⁴

Dipnotlar:

1- Bakara Sûresi: 117. 

2- Enbiyâ Sûresi: 69. 

3- Şuarâ Sûresi: 63. 

4- Lem’alar, 23. Lem’a.

Okunma Sayısı: 338
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Norveç ile İsrail karşı karşıya geldi: 'İsrail'in suçlamaları asılsız ve mantık dışı'

    İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor

    Sındırgı'da 3 ayda 15 bin deprem kaydedildi: "Artçı şoklar devam edebilir"

    Zelenskiy: Trump’tan korkmuyorum

    Afganistan-Pakistan görüşmeleri çıkmaza girdi

    Binlerce Gazzeli "acil" çadır bekliyor: "Şu an ne yiyecek ne de içecek istiyoruz, bize çadır lazım"

    Japonya’daki depremden sonra hafif ölçekli tsunami gözlemlendi

    Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi

    Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha

    Futbolda bahis soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı: Aralarında Eyüpspor Başkanı Özkaya ile 6 hakem de var

    Eren Elmalı, Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

    15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklıyor

    Gannuşi’ye destek çağrısı

    Kamu görevinde şeffaflık kalmadı

    Örnek insanlar öne çıkartılsın

    Demir fiyatında zirve

    İsrail saldırılarını sürdürüyor

    17 milyon işçi bizden alacaklı

    Bini aşkın futbolcu disipline sevk edildi - Kulüplerden art arda açıklamalar yapılıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Norveç ile İsrail karşı karşıya geldi: 'İsrail'in suçlamaları asılsız ve mantık dışı'
    Genel

    Afganistan-Pakistan görüşmeleri çıkmaza girdi
    Genel

    Zelenskiy: Trump’tan korkmuyorum
    Genel

    Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi
    Genel

    Binlerce Gazzeli "acil" çadır bekliyor: "Şu an ne yiyecek ne de içecek istiyoruz, bize çadır lazım"
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor
    Genel

    Japonya’daki depremden sonra hafif ölçekli tsunami gözlemlendi
    Genel

    Sındırgı'da 3 ayda 15 bin deprem kaydedildi: "Artçı şoklar devam edebilir"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.