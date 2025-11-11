Aile saadeti, muhabbet, şefkat, mevedded - 1

Aile, çocuklar, gençler üzerinde oynanan sinsi oyunlar! Ciddi ve hayati bir problem! Çözüm ve çareler?

Toplum genelinde, özellikle dinî hassasiyetli ailelerdeki: ebeveyn-çocuk problemi! Teknoloji, sosyal medya, çevre, yanlış arkadaşlıklar, modernitenin toplum ve aile hayatında, yaptığı tahribat! Toplumun, gençlerin maneviyat ve asaletinden uzaklaşma sancısı! İlköğretim okullarına, İmam Hatip Liselerine kadar uzanan dehşetli bir musibet hâlini alan; ateizme, deizme, uyuşturucu bataklığına giden korkunç sapmalar! Bu alana işaret eden resmî rapor ve araştırmalar!

Bu ve daha ötesi can yakan problemlere odaklanmamız lazım. Çare ve çözüme ağırlık vermemiz gerekiyor. Hadisenin, gerekçeleri, kaynakları, muhatapları, sağlıklı tespit edilmeli. Bu seri yazı bunları dikkate alınarak hazırlandı.

Çalışmamızdaki ana başlıklarımız:

• Anne baba hakkı; hürmet, muhabbet, meveddet.

• Çocuklara şefkat ve merhamet.

• Aile içi, ilgi, alâka, rehberlik, eğitim ve önemi.

• Hak, hukuk, miras.

• Uyumsuzluk ve anlaşmazlıkların sebebleri.

• Kur’ân’ın hükümleri ve ayetler.

• Hz. Muhammed’in (asm) aile hayatındaki tatbikatı, sünnetleri.

• Risale-i Nurlardan deliller.

• Eğitimci ve psikologların görüş ve tecrübeleri

Konunun önemi ve İlâhî vahyin ışığındaki tespitlerle başlayalım

A. Anne baba hakkı hürmet ve muhabbet konusundaki bazı ayetler:

B- Biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını emrettik. Ama onlar, ilâhlığına dair hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa, onlara itaat etme. (Ankebut: 8)

C- “Yâ Rabbi,” dedi. “bana ve anne-babama lütfettiğin nimetlerin şükrünü yerine getirmeyi ve seni hoşnut kılacak güzel işler yapmayı bana nasip eyle; soyumdan gelenlere de iyilik ver. Ben senin kapına döndüm ve sana teslim oldum.” (Ahkâf: 16)

D- Çocuklarınız hakkında Allah size şunu emrediyor: Erkek çocuğa iki kız hissesi vardır. Çocukların hepsi kız ise ve ikiden fazla ise, mirasın üçte ikisi onların olur. Sadece bir kız çocuk ise, mirasın yarısı ona aittir. Ölenin çocuğu varsa, ölenin anne ve babasından her birine mirastan altıda bir hisse vardır. Ölenin çocuğu olmaz da sadece anne ve babası ona mirasçı olursa, annenin hissesi üçte birdir. Ölenin kardeşleri de varsa, annenin hissesi altıda bir olur. Bu hüküm, ölenin yaptığı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borçların ödenmesinden sonra kalan mal içindir. Anne ve baba yahut evlâtlarınızdan hangisinden size fayda geleceğini siz bilemezsiniz. Bu şekildeki hisse dağıtımı size Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah ise herşeyi bilir, her şeyi hikmetle yapar. (Nisa: 11)

E- De ki: gelin, Rabbinizin size neyi haram ettiğini okuyayım: ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya iyilik edin. (En’ âm: 151)

F- Hesap görülen günde beni, anne ve babamı ve bütün mü’minleri bağışla, ey Rabbimiz!” (İbrahim: 41)

G- Hiçbir şeyi ona ortak koşmadan Allah’a kulluk edin. Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yol arkadaşına, yolcuya, elinizin altındaki hizmetçi ve kölelere iyilik edin. (Nisa: 36)

H- Rabbin, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikte bulunmanızı emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanacak olursa, onlara “öf” bile deme, onları azarlama; onlara güzel söz söyle. (İsra: 23)

—Devam edecek—