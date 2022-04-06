"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ayine-i Kur'an Risale-i Nur - 1

Ayşe Hümeyra Erkoç
06 Nisan 2022, Çarşamba
Risale-i Nur Külliyatı Kur’ân-ı Kerîm’in cihanşümul bahçesinden derilen bir gül demetidir.

Binaenaleyh onda o mübarek ve İlâhî bahçenin nuru, ziyası ve kokusu vardır.1

Bu ifadelerden yola çıkarak Risale-i Nur’da, Kur’ân’ın üslûbunu işmam ettik. 

Üslûp, kendine has anlatış biçimi ve tarzıdır. Kelâmın elbise-i fahiresi veyahut cemali ve sureti üslûp iledir. Aynı zamanda kelâmın kalıbıdır. Üstadımızın ifadesi ile üslûp, hakikat şişesindeki zülal’i manadır.2 Kışır ile meşgul olmak lübbü bulmaya mani olabilir. Mananın verdiği ruhanî gıdayı zevk edemeyenler kabı ve kapağı yalamaktan usanabilirler. Bu sebeple üslûp manaya işaret etmelidir.

Zannımca lâfız ve nazım, sanatça cazibedar olsa nazarı kendiyle meşgul eder. Nazarı manadan çevirmemek için perişan olması daha iyidir.3

Pekiyi üslûp sureti nasıl nescolur? Ya dikkat-i nazar veya tevaggul veya mübaşeret veya sanatın telâhukuyla hayalde suretler oluşur. Manalar ise kalpten çıplak olarak çıkar. Kalbin karanlık köşelerinde yatan manalar; çıplak, yalın ayak, baş açık olarak çıkıp suretlerin mahalli olan hayale girerler. Hayal hazinesinde buldukları sureti giyerler. Bir kısmı yazmayı sarar veya papucu giyer, hiç olmazsa bir düğme ile bir kelime ile kendini nerede terbiye olduğunu gösterir.

Hz. Mevlânâ’nın ifadesi gibi “Kalp denizdir, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.” İki adamın söyledikleri bir söz, bir kelâm mütefavit olur. Birisinin cehline, sathîliğine; ötekisinin ilmine, maharetine delâlet eder.4 Bu sebeple lisân, kalbin ma’kes ve tercümanı makamındadır. Kalp küfür ve günahlar ile kirlenirse kalbin tercümanı olan lisan da tefessuh eder. Zikirden nefretkârane uzaklaşabilir. O halde insan ne ile meşgul olduğuna dikkat etmelidir. Zira üslûb, ayine-i insandır. 

Özellikle gençlik zamanında.. Zübeyir Ağabeyin ifadesiyle “Gençlikte insan ne ile meşgul olursa istidatları onda inkişaf eder.” Üslûbuna da o sirayet eder. Ya bal döker, ya zehir akıtır.

Risale-i Nur’un Üstadı, menbaı, esası, nuru Kur’ân-ı Kerîm olduğu için, üslûbu bediidir ve âlidir.

Sabri Ağabey Risaledeki üslûbu şöyle izah eder: Sözler’deki âlî ve azîm üslûp ve gayeler, bu abd-i pürkusuru ihya ve âdeta “ba’sü ba’de’l-mevt” haline getirdi.5  Risale i Nur’da kullanılan üslûp libası Kur’ân’ın hakikatlerine münasiptir. “Kur’ân’ın bir nevi tefsiri olan Sözlerdeki hüner ve zarafet ve meziyet kimsenin değil belki muntazam güzel hakaik-i Kur’âniyenin mübarek kametlerine yakışacak mevzun muntazam üslûp libasları kimsenin ihtiyar ve şuuru ile biçilmez ve kesilmez belki onların vücududur ki öyle ister ve bir desti gaybidir ki o kamete göre keser biçer giydirir.” 

Dipnotlar:

1-Tarihçe-i Hayat 38

2- Muhakemat 126

3- Sözler 1131

4- İşaratül icaz 272

5- Barla Lahikasi 83

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy'den Avrupa'ya tepki

    NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanacak

    İstanbul'da toplu ulaşıma zam kararı

    ABD, yarın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklayacak

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 167 çocuğun öldüğünü açıkladı

    ABD, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardımda bulunacak

    Ernail Kantar vefat etti

    Alım gücü daha da düşecek

    Kutlular Ağabeyi rahmetle yad ediyoruz
    📷

    Cıvıltılar

    Yargı sisteminde etkisiz hale getiriliyorlar

    Mahpus sayısında Avrupa’ya fark attık

    Avukatlık kaosa sürüklendi

    Cumhur’da hayli fire olabilir

    Seçim kanununu hep birlikte AYM’ye götürün

    BM: Ukrayna nüfusunun dörtte biri ülkeden ayrıldı

    Meteoroloji'den doğu illerine toz taşınımı uyarısı

    Guterres: Rusya'nın başlattığı savaş ''tam teşekkülü bir istila''

    Zelenskiy: BM'yi kapatmak istemiyorsanız derhal harekete geçin

    İstanbul’da yaşama maliyeti yüzde 73,63 attı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    AİHM vurdu ve gol; n’olcak şimdi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyden güncel mesajlar
    Genel

    Alım gücü daha da düşecek
    Faruk ÇAKIR

    Ernail Kantar Abimize rahmet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Gel, bu kudsî, ebedî, kârlı ticarete bak!
    Osman ZENGİN

    Vefatının birinci senesinde, “Kutlular Ağabey”
    Süleyman KÖSMENE

    Sihirli bir değnek: Sabır
    Cevher İLHAN

    “Ucûbe sistem”in “ucûbe seçim yasası”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.