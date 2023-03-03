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3 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Gafletsiz huzur

Ayşe Hümeyra Erkoç
03 Mart 2023, Cuma
Gaflet, zîşuura vazifesini unutturan bir haldir. Hayatı tatlı gösterip ahireti unutturması noktasında uyku hali ve sersemliktir.

Azabı muvakkaten hissettirmeyen sarhoşluk, kalp ve ruhun ağlamasına kulağı tıkamaktır. Deve kuşu misali başı nisyan kumuna sokmaktır. Huzurdan kaçmak gaflete dalmaktır. Her an huzur-u ilahîde bulunmak ise bahtiyarlıktır. ”Şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhane-i askerî telakki etsin ve öyle de iz’an etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir.” 1

İhlası kazanmak; dünyada vazifeli bir misafir olduğumuzun şuuruyla hareket etmek, ücret yeri değil hizmet yerinde olduğumuzu bilmek, gafletten ayılıp huzuru bulmak nisbetinde derece ve numara verildiğinin farkında olmakla mümkündür. Hz. Yusuf’a (as) dünyanın en parlak ve en sürurlu haletinin gaflet vermemesi ve ahireti istemesinin bir sırrı da budur. Risale-i Nur’u okumak, dinlemek tahkiki iman vermesi cihetiyle gafletsiz huzurdur. Şişeleri elmasa tercih etmenin, huzurun edebine muhalif olduğunu bildirmekle ihlası tamma vasıl eder.

Mevlayı unutmak gafletine düşürmeyip nefsin süfli arzularıyla arslanlar gibi çarpıştırır. “En hayırlı genç odur ki ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandındır” hadisine ittiba etmeyi kolaylaştırıyor.

Dünyevi musibetler ise insanı gaflet uykusundan uyandıran Rabbani bir iltifattır. Mevtin ikazatıyla o gaflet perdesi parçalanır.

Zelzele için, “Etvar-ı gafletin sıklet-i maneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele”2 tabiri kullanılması manidardır. İman ehlinin gaflette olması arzın ölümü netice veren zehir hükmüne geçeceğinin işaretidir.

Şeffaf, berrak ve nurani gözlük olan olan iman herşeyin güzel cihetini gösteriyor. Ah, of deyip kaderi tenkit etmek yerine musibetlere mana-yı harfî nazarıyla baktırıp rahmetin izini özünü gösterip tebessümle karşılatıyor. O’nu bulan neyi kaybeder sırrına eriştiriyor elhamdulillah.

Gaflet halindekilere ise “O’nu bulmayan hiçbir şey bulmaz, bulsa da başına bela bulur” hakikatine mâsadak ediyor.

Ölüm sekeratı gelmeden gafletten uyanabilmek duasıyla..

Dipnotlar: 1-Mektubat 55 2-Sözler 277

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