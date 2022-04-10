"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

AYİNE-İ KUR’ÂN RİSALE-İ NUR - 5

Ayşe Hümeyra Erkoç
10 Nisan 2022, Pazar
“Kelâmın servet ve vüs’ati müstetbeatının telmihatıyla ve esalibin işaratıyla garazın levazım ve tevabiini göstermek ve ihtizaza getirmektir.”15 Üslubun faydası da budur. Kıssanın cüz’ün bahisle küllü ihtizaza gelir.

“Bir şey sabit olursa levazımıyla sabittir “ sırrını izhar eder. “Hz Yunus (as) nin kıssasından mühim esasları zikreder mütebakisini akla havale eder.16 Sakin olan hayal ihtizaza gelir.

Sakit kalan kısımlar söylettirilmekle kalpteki istihsan ve alkışlama tehyic edilir.

Mesnevî-i i Nuriye’deki İ’lemleri okurken zihnimiz ihtizaza gelip bahçesi olan Risale-i Nur’da tenezzüh eder. ”İ’lem, İ’lem, İ’lem”lerle her bir hakikati –ki bir risale olacak derecede ehemmiyetli iken– birkaç satırda, bazen bir sahifede, bazen bir iki satırda zikrediyorlar. Âdeta her bir “İ’lem” bir risalenin şifresidir. 17

“Bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var, bir sayfada bir kitap kadar tesir bulunuyor. ”Risale-i Nur nurdan bir ibrişimdir ki, kâinat ve kâinattaki mevcudatın tesbihatları onda dizilmiştir.“18

“Risale-i Nur, câmi’ hakikatlar ve veciz sözler hazinesidir. Bir cümlede bir sahifelik, bir sahifede on sahifelik, bir risalede bir kitaplık mana ifade eden ve câmi’-ül kelâm hususiyetine mâlik olan bir şaheserdir.”19

4) LAFZINDAKİ CAMİİYET

“Dağları zemininize kazık ve direk yaptım.” beyanından ami, şair, coğrafyacı, hayme-nişin edib bu kelamdan nasiplerini almışlardır. ”Her bir muhatabına ayrı ayrı bir kapıdan hissesini verir. “

Risale-i Nur’dan ise herkes haline münasip meyveyi koparabilir. “Yangına bir tulumba-i Nur, dertliye bir reçete-i hikmet, bakana bir âyine-i ibret, müslümanlara bir mühr-ü nübüvvet, mücrime bir vesika-i necat, yolsuza bir râh-ı hidayet, bîkeslere bir sigorta-i sıyanet, antikacıya bir kenz-i sermediyet, evsize bir kâşane-i ebediyet, münkire bir sille-i nedamet, kâfire bir sehba-i adalet, ârife bir sohbet-i kudsiyet, âşıka bir saray-ı vuslat. “olması hasebiyle camii bir eserdir.”20

5) FESAHAT-İ HARİKASI

“Fesahatin kat’î vücuduna, usandırmaması delildir. Evet, binler defa tekrar edilse usandırmıyor, belki lezzet veriyor. Küçük basit bir çocuğun hâfızasına ağır gelmiyor, hıfzedebilir.”21

“Kur’an’ın mümtaz bir hâssası olan usandırmamak, Kur’an hakikatlarının bir ma’kesi, bir âyinesi, bir hakikatlı tefsiri olan Nur Risalelerine de in’ikas etmiş bulunuyor.”22

Eserlerden nakletse de bazı mühim gördüğü mesaili, tağyir etmeden alırdı.

— Ne için aynen böyle tekrar ediyorsun? Diye sorulduğunda:

— Hakikat usandırmaz, libası değiştirmek istemem, buyururdu. 23

Ben de sıkıldıkça, yüz defa temaşa ettiğim Nur mes’elelerini, yine zevkle tekrar mütalaaya başlıyorum.

Dipnotlar:

15-Muhakemat 131, 16- Sözler 312,

17-Mesnevi -i Nuriye 19,

18- Sikke-i Tasdiki Gaybi 424,

19-Nurun ilk kapısı 193,

20-Ayetül Kübra Müstakil 215,  21-Sözler 609,

22-Tarihçe-i Hayat 909, 23 -Tarihçe-i Hayat 212

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir ihale kıyağı daha

    Cumhurbaşkanı adayı bugünün konusu değil

    Seçmen erken seçim yapılmasını istiyor

    “Sıra taşı toprağı satmaya geldi“

    “Macaristan’la tek benzerlik 6 rakamı“

    Arap Camiinde Risale-i Nur hediye ettik

    İran nükleer görüşmelerde geri adım atmayacak

    “Esnaf ve üretici desteklenmeli“

    90 dere üzerinde erken uyarı sistemi

    Boris Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

    Putin, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

    Turizmde borç batağı uyarısı

    Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

    Zelenskiy: Savaş dünyayı birleştirdi

    76 kişilik kadroya 9 bin başvuru

    Vatikan’dan Ramazan mesajı

    Ukrayna'nın AB üyelik süreci hızlandırıldı

    Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İlk 500'de Türkiye'den üniversite yok

    Bu yılki hac kontenjanı açıklandı

    Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 asker kaybetti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    “Sıra taşı toprağı satmaya geldi“
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ernail Kantar
    Ahmet BATTAL

    Nisan bir hukuku
    Faruk ÇAKIR

    Böyle mi olacaktı?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Avrupa’daki Türkiye (Macaristan)
    Mehmet KARA

    İçeriden atılan şamar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nurullah Özen

    Öfke kontrolü
    Duygu Penekli

    Doğru kilo verme süreci nasıl olmalı?
    Rüstem GARZANLI

    Ramazan ayında bizi uyumamaya alıştırırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.