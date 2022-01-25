3 ayda 6.2 milyon muhteva kaldırıldı

Google, sadece üç ayda Türkiye’de kurallara uymadığı için 6.2 milyon muhtevayı kaldırdı.

Çocukların güvenlik politikasını ihlâl ettiği için kaldırılan video sayısının ise 2 milyon olduğu belirtildi. Google Türkiye Temsilciliği, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyelerinin sorularına yazılı cevap niteliğinde bir rapor gönderdi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; raporda yer alan bilgiler özetle şöyle: “Temmuz 2021’den Eylül 2021’e kadar, topluluk kurallarımızı ihlâl etmesi sebebiyle 6.2 milyondan fazla muhteva YouTube’dan kaldırıldı. Bu videoların yüzde 94’ü insanlardan ziyade öncelikle makineler tarafından işaretlendi. Makineler tarafından tesbit edilen muhtevaların yüzde 8.7’si tek bir görüntüleme bile almamışken, yaklaşık yüzde 76’sı 10’dan daha az kez izlendi. 2021’in üçüncü çeyreğinde çocuk güvenliği politikası ihlâlleri sebebiyle ise 2 milyon video kaldırılmıştır. YouTube tarafından, yüklendiği ülke bazında (video yükleme sırasındaki IP adresine göre), Temmuz - Eylül 2021 dönemde ülkeye göre kaldırılan videolar sıralamasında Hindistan birinciyken, Türkiye 12. sıradadır. Bununla birlikte, talep yoğunluğu bakımından Ocak-Haziran 2021 arasında Rusya 1. sıradayken Türkiye dördüncü sırada yer almıştır” Haber Merkezi

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