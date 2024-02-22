13 dakikalık uçuş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen proje kapsamında üretilen milli muharip uçağı KAAN, Çarşamba günü ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN’ın uçuşunda 13 dakika havada kaldığını, 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını söyledi. BBC Türkçe’nin haberine göre Kotil, Ekim 2023’te Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada 2028 yılında Hava Kuvvetlerine 20 uçak teslim edilebileceğini söylemişti. Ancak savaş uçağının seri üretiminin ne zaman başlayacağına dair güncel bir açıklama kaydedilmedi. Haber Merkezi

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