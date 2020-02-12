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12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Bakanlık satış sonrası hizmet zorunluluğu olan ürünlere yenilerini ekledi

12 Şubat 2020, Çarşamba 16:00
Tablet, sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı ev ve otomasyon sistemleri, duşakabin, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, akıllı saat ve bileklikler, drone gibi ürünler için satış sonrası hizmet verme yükümlülüğü getirildi.

Ticaret Bakanlığı, satış sonrası hizmet verme yükümlülüğü olan ürünlere yenilerini ekledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi'nin süresi dolmadan yenilenmesi zorunluluğu getirildi. Böylece uygulamada görülen belgenin hangi süre aralığında yenileneceği konusundaki tereddüt giderildi.

Firmaların yetkili servis değişikliklerinde yapılması gereken işlemlerin zaman alması nedeniyle sektörlerden gelen talepler dikkate alınarak, servis bilgilerindeki değişikliklerin 15 gün içinde bakanlığa bildirilmesine yönelik süre 30 güne çıkarıldı.

Yetkili servislere Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'nin verilmesi yetkisinin yalnızca bakanlık ve Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) uhdesinde olduğu düzenlendi ve TSE tarafından verilen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'nin sadece bakanlığa bildirilen yetkili servisler için zorunlu olduğu hükme bağlandı.

Servis istasyonlarına ait adres, iletişim bilgisi, ticaret unvanı gibi bilgilerin değişmesi veya üretici/ithalatçıların servis sözleşmelerini feshederek başka servisleri yetkili kılmaları durumunda yapılan bu değişikliklerin firmaların internet sitelerinde yer alması zorunluluğu getirilerek, tüketicilerin güncel yetkili servis bilgilerine kolaylıkla ulaşması amaçlandı.

Kargo bedeli ve telefon faturalarına önlem

Garanti hükümleri kapsamında tüketiciler tarafından satıcılara gönderilen arızalı ürünlerin kargo, nakliye, posta ve benzeri giderlerinin firmalar tarafından karşılanacağı hüküm altına alınarak, tüketicilerin bu konuda menfaat kaybına uğramaları engellendi.

Tüketicilerin yetkili servis istasyonlarını aradığında çağrı merkezi ve benzeri uygulamalar sonucunda telefonda bekletilerek olağan ücret tarifesinden daha fazla telefon ücretine maruz kalmalarının önüne geçebilmek adına düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle tüketicilerin yüklü telefon faturaları ile karşı karşıya kalması ve haklarını ararken ekonomik menfaat kaybına uğraması gibi olumsuz uygulamaların önüne geçilmesi amaçlandı.

Yeni ürünler listeye eklendi

Son yıllarda tüketiciler tarafından kullanımının oldukça yaygınlaşması ve satış sonrası montaj, bakım ve onarım konusunda tüketici şikayetlerinin artmaya başlaması nedeniyle yönetmeliğin ekli listesine, görme engelliler için kitap okuyucu, tablet, sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı ev ve otomasyon sistemi, hidromasaj sistemi ve jakuzi, duşakabin, akıllı TV kutusu (set top box ve benzeri), drone, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu "scooter", yat, elektrikli kay kay, çocuklar için akülü araç, akıllı saat ve bileklik, dalış saati/bilgisayarı, cam balkon ve elektrikli panjur gibi ürünler eklenerek, bu ürünler için de satış sonrası hizmet verme yükümlülüğü öngörüldü ve tüketicilerin hakları güvence altına alındı.

Servis sayıları düzenlendi

Tüketiciye yönelik ürünlerle ilgili kurulması zorunlu olan servis sayıları, ürünün niteliği ve kullanım yaygınlığı dikkate alınarak yeniden belirlendi, bazı ürünler için servis sayıları artırılırken bazı ürünler için azaltıldı. Kurulması zorunlu olan servis sayıları gerek tüketiciler gerekse firmalar açısından daha optimum bir sayıda belirlenerek, yatırım ortamının ve tüketiciyi koruma alanının iyileştirilmesi amaçlandı. Ayrıca sektörel tutarlık açısından da servis sayılarında bazı değişiklikler yapıldı.

Azami tamir süresi yeniden düzenlendi

Bazı ürünlerin azami tamir sürelerinde değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin ekli listesinde "Taşıtlar" başlığı altında yer alan binek otomobiller, kamyonetler, motosikletler, ATV araçlar, motorlu bisikletler, motorlu "scooter"lar, deniz motosikletleri, yatlar, kar motosikletleri ve karavanlar için azami tamir süresi 45 iş günü olarak yeniden düzenlendi.

Yönetmelik, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

AA

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