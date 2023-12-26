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27 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bilgi ve veri okuryazarlığında sondan üçüncüyüz

26 Aralık 2023, Salı 20:52
Hayatımız giderek dijitalleşirken internetsiz bir hayat artık neredeyse mümkün değil. Türkiye’de de internet kullanımı bu trende uygun olarak son yıllarda önemli oranda arttı.

Ancak Türkiye, dijital beceri alanında AB ortalamasının oldukça gerisinde. TÜİK verilerine göre 2023 yılında evden internete erişim imkanı olan hanelerin oranı yüzde 96 oldu. İnternet kullanım oranı da 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 87’yi aştı. Her dört kişiden üçü de (yüzde 74) e-devlet kullandı. Peki, dijital becerileriniz ne durumda? AB’nin resmi verilerine göre Türkiye’de dijital yetkinlik hayli düşük. Genel temel dijital beceri oranı AB’de oran yüzde 56 iken Türkiye’de yüzde 33. Türkiye “bilgi ve veri okuryazarlığı”nda Avrupa’da sondan üçüncü durumda.

Haber Merkezi

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