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2 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Depremde yüzlerce atom bombasına eş enerji açığa çıktı

02 Şubat 2025, Pazar 15:20
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır'da deprem söyleşisine katıldı. 6 Şubat depremlerinin büyüklüğünü anlatan Görür, "Tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası gibi." dedi.

Prof. Görür ayrıca, "Bir yerde bir deprem olursa, belirli bir zaman sonra aynı yerde, aynı büyüklükte deprem bir daha olur." diye konuştu.

Görür, söyleşide, seyyahlar gibi il il dolaşarak depremi anlatmaya çalıştığını söyledi. Depreme karşı farkındalık oluşturmak ve insanların bilgilenmesi için çalıştığını aktaran Görür, Diyarbakır'a doğru mesajı vermek için geldiğini ifade etti. Depremin olacağının ve nereyi nasıl etkileyeceğinin bilindiğini belirten Görür, "Bunu önceden söylemek mümkün. Tarih, saat ve dakika söyleyemiyorsun ama nereyi ve nasıl etki ile vuracağını bugünkü bilim ve teknoloji söylüyor. Bizim işimiz bu. Onun için ülkemize sahip çıkalım. İnsanımız ölmesin. Bu bilinç ve kültürü edinmemizin zamanı" diye konuştu.

AA

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