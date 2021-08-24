BİLİM İNSANLARI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SELLERİ TETİKLEYEN AŞIRI YAĞIŞ İHTİMALİNİ ARTTIRDIĞINI, BU TÜR YAĞIŞLARIN DAHA YAYGIN HALE GELEBİLECEĞİNİ ORTAYA KOYDU.

Dünya Hava İlişkilendirme Girişimi (WWA), iklim değişikliğinin 12-15 Temmuz tarihleri arasında Batı Avrupa’da yaşanan sel felâketine etkisini inceleyen ilişkilendirme analizini yayımladı. Çalışma, Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, ABD ve Birleşik Krallıktaki üniversiteler, meteoroloji ve hidroloji kurumlarından bilim insanlarının da dahil olduğu 39 araştırmacı tarafından gerçekleştirildi. Bilim insanları, iklim değişikliğinin sellere sebep olan yoğun yağış üzerindeki rolünü hesaplamak için hava durumu kayıtlarını ve bilgisayar simülasyonlarını kullanarak, 1800’lerin sonlarından beri yaklaşık 1,2 derece ısınan bugünün iklimiyle geçmişi karşılaştırdı. Analize göre, aşırı yağışlar 12-15 Temmuz tarihleri arasında Batı Avrupa’nın belirli bölgelerini vururken, aşırı yağışların sebep olduğu sel, Belçika ve Almanya’da en az 220 kişinin ölümüne sebep oldu. Analiz, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği sebebiyle bir günde düşen yağmur miktarı yüzde 3 ila 19 oranında arttığını ortaya koydu.

Gelişmiş ülkeler bile güvende değil

Ayrıca bilim insanları, iklim değişikliği selleri tetikleyen yağışlara benzer şiddetli yağış olaylarını 1,2 ila 9 kat daha olası hale getirdiğini hesapladı. Benzer olayların mevcut iklimde yaklaşık 400 yılda bir Batı Avrupa’nın herhangi bir bölgesini vurması beklenen çalışmada, bu tür olayların daha geniş bir zaman diliminde daha geniş bir bölgede gerçekleşmesinin ihtimali tesbit edildi. Buna göre, daha fazla sera gazı emisyonu ve devam eden sıcaklık artışıyla bu tür yağışlar daha yaygın hale gelecek. Newcastle Üniversitesi İklim Değişikliği Etkileri Uzmanı Prof. Hayley Fowler, “Bu olay, toplumların mevcut aşırılıklara karşı dirençli olmadığını gözler önüne seriyor. Kayıpları ve maliyetleri azaltmak ve aşırı sel olaylarına karşı daha dayanıklı olmak için sera gazı emisyonlarını mümkün olduğunca hızlı azaltmalı, âcil durum uyarı ve yönetim sistemlerini iyileştirmeli ve altyapımızı ‘iklim dirençli’ hale getirmeliyiz.” ifadelerini kullandı. Oxford Üniversitesi Çevresel Değişim Enstitüsü Direktör Yardımcısı Friederike Otto ise sellerin, aşırı hava olaylarının şiddetli etkilerinden gelişmiş ülkelerin bile güvende olmadığını gösterdiğine dikkati çekerek, “Bu âcil bir küresel problemdir ve bunu çözmek için adım atmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.