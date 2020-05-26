Hayat Eve Sığar uygulaması şahsî veri gizliliği ihlâl edilebilir

Koronavirüsü salgınıyla mücadelede seyahat edecekler için Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ve SMS ile kod alma zorunluluğu getirildi.

Karar sağlık amaçlı alınsa da şahsî verilerin güvenliği ve gizliliği ile denetim ve gözetim toplumu tartışmalarını beraberinde getirdi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Dr. Hülya Kendir, bu uygulamaların gözetim ve güvenlik açılarından iktidarların ellerini rahatlatabileceğine dikkat çekti: “Bu süreç iktidarların birtakım bilgileri toplamasına, nüfusu ayrıştırmasına, nüfusla ilgili bilgileri farklı şekilde kullanmasına neden oluyor. Yarın bir gün bu salgın bitecek. Ama bütün bu bilgilerin başka bir alanda gözetim için kullanılması, veri olması sonucu ortaya çıkabilir.”

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