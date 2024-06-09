İstanbul’da ekolojik yıkım alarmı

İstanbul ciddi bir ekolojik yıkımla karşı karşıya. Nedeniyse kontrolsüz yapılaşma. ÇMO’ya göre daha fazla geç kalmadan kentte kirliliği artıracak tüm projeler iptal edilmeli. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde İstanbul’un karşı karşıya olduğu tablo umut vermiyor.

Yapılaşmanın hız kesmediği mega kent, her geçen gün daha da tükeniyor. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi’ne göre artan yapılaşma ve altyapı eksikliği, 16 milyonluk mega kenti sadece kendisinin değil çevre illerin de doğal kaynaklarını tüketen bir kente dönüştürdü.

Ciddi bir ekolojik yıkıma işaret eden çevre mühendisleri, İstanbul’un su havzalarına, tarım, orman ve mera alanlarına zarar verebilecek, kentin kirlilik yükünü artıracak tüm projelerin iptal edilmesi çağrısı yapıyor. ÇMO İstanbul, Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası kapsamında 2024 İstanbul Çevre Durum Raporu’nu açıkladı.

Raporda İstanbul’un içme, kullanma ve atıksu durumu, atık yönetimi, toprak kirliliği, hava kalitesi, arazi kullanımı, kentleşme baskısı, afete karşı direnç, iklim ve Çevresel Etki Değerlendirme süreçleri ayrı ayrı incelendi.