Kamu verileri ‘bulut’a taşınıyor

Bulut uygulamalarıyla kamu bütçesinden yüzde 50’ye varan tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin 2024 yılında “bulut sistemi”ne taşınmasına ilişkin çalışmalar hızlandırılıyor. Bulut uygulamalarıyla kamu bütçesinden yüzde 50’ye varan tasarruf sağlanması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, “Türkiye Kamu Bulut Bilişim Stratejisi”nin oluşturulmasına ilişkin hazırlıklara devam ediyor.

YENİ NESİL TEKNOJİLER

Ofisin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası organizasyonların görüşleri alındı.

Stratejinin temel başlıkları, bulut hizmetlerinin etkin ve güvenilir şekilde tedarik edilmesi, bulut göçünün hayata geçirilmesi ve iş gücü yetkinliklerinin artırılması olarak belirlendi. Yeni nesil teknolojilere daha uygun maliyetlerle erişim sağlanması, bu teknoloji sayesinde mevcut dijital hizmetlerin iyileştirilmesi ve yeni dijital hizmetlerin geliştirilmesi de amaçlar arasında yer aldı. Stratejinin, 2024 yılı başında yayımlanması planlanıyor.

Tasarruf sağlaması hedefleniyor

Stratejiyle, bulut teknolojilerinin sağladığı avantajlardan verimli şekilde yararlanılması, mükerrer bilgi teknolojileri yatırımlarının önüne geçilmesi, atıl kapasitenin ortadan kaldırılması, maliyetlerin düşürülerek kamu bütçesinde yüzde 50’ye varan tasarruf sağlanması da hedefleniyor. Bu çalışmalarla, kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin 2024’te “bulut sistemi”ne taşınmasına ilişkin adımlara hız verilmiş olacak.