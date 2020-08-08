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8 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kayseri '12 Ağustos'a odaklandı

08 Ağustos 2020, Cumartesi 16:50
Kayseri'deki gökyüzü meraklıları, 12 Ağustos'taki 'tefekkür saati'nde meteor yağmurunu "Erciyes'te görsel şölen var" etkinliğinde izleyebilecek.

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilecek etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya gelecek. 

Bilim Merkezi'nde düzenlenecek planetaryum eğitimine katılanlar, daha sonra Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğinde ışık kirliliğinden uzakta hem teleskopla hem de çıplak gözle gökyüzünü izleyecek.

Gözlem alanına gidecekler için saat 20.30'da Kayseri Bilim Merkezi'nden araç kaldırılacak.

Erciyes Kayak Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, etkinliğe katılacak gökyüzü meraklılarının sosyal mesafe kurallarına uymaları, maskelerini takmaları, soğuk havaya karşı battaniyelerini yanlarına almaları uyarısında bulunuldu.

AA

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