Koronavirüsü yok eden koruyucu film üretti

Ambalaj sektörü şirketlerinden Polinas, COVID-19 virüsünü yüzde 99,2 oranında yok ettiği kanıtlanan gümüş iyonlu koruyucu film üreterek pandemiyle mücadelede yeni bir sayfa açtı.
Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren Polinas, COVID-19 virüsünü yüzde 99,2 oranında yok ettiği kanıtlanan gümüş iyonlu koruyucu film üretti. Bakteri ve virüslere karşı etkili olduğu yüzyıllardır bilinen gümüş iyonu içeriğine sahip ve “BOPP AB1F1/30µ” ismiyle tescillenen film, salgınla mücadelede önemli bir gelişme olarak görülüyor. Polinas’ın daha önce ambalaj sektörü için kullanıma sunduğu, virüs ve bakterilere karşı koruyucu özelliği olan film, Ankara’da COVID-19 testlerinin gerçekleştirildiği Antimikrop Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezi’nde test edildi. Laboratuvar sonuçlarına göre koruyucu filmin ilk beş dakika sonunda yüzde 71,8, iki saat sonunda yüzde 90 ve 24 saat sonunda yüzde 99,2 oranında COVID-19 virüsünü öldürdüğü tespit edildi.