Küresel ısınma hala tehdit

Küresel ısınma, Kovid-19’un olumlu etkisine rağmen dünyayı tehdit ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün raporuna göre, 1850’den beri her 10 sene öncekinden daha sıcak hale geliyor.

Çevreyi korumazsak salgınlar bitmez

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kısa vadeli olumlu etkisine rağmen küresel ısınma ve iklim değişikliği ekosistemi tehdit etmeye devam ediyor. Küresel ısınmadaki artış ve iklim değişikliği sorunlarını gündeme getirmek için 15 Mayıs’ta dünyada İklim Günü kutlanıyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli sebebini 1850’lerde başlayan sanayi devrimiyle artan karbondioksit emisyonu oluşturuyor. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün raporuna göre, 1850’den beri her 10 sene öncekinden daha sıcak hâle geliyor ve 2010-2019 tarihteki en sıcak 10 yıl oldu.

Artan sıcaklıklar tabiî afetlere sebep oluyor

Karbondioksit salımı hedeflenen ölçüde düşürülmezse 2100 yılına kadar küresel sıcaklık 4 derece artabilecek. Artan sıcaklıklar kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme ve buzulların erimesine sebep oluyor, bu durum da ekosistemi ve içindeki canlıları tehdit ediyor. Breakthrough Enstitüsünün raporuna göre, dünya ekonomisini durma noktasına getiren Kovid-19 salgını sebebiyle karbondioksit salımında 2020 yılında yüzde 5 ila 8 ile tarihteki en büyük düşüş bekleniyor. 2020’de kısılan her bir ton karbondioksit salımı dünya ekonomisine 1750 dolara mal oluyor. Bu da ekonominin etkilenmesiyle çevre dostu yenilenebilir enerji yatırımlarının da azalabileceği anlamına geliyor. Yenilenebilir enerji küresel ısınmaya karşı tek sürdürülebilir seçenek olarak değerlendiriliyor. Küresel Karbon Projesi’nin 2018 raporuna göre ise, 9,8 milyar ton ile Çin en yüksek karbon salımı yapan ülke olmaya devam ediyor.

