Küresel sıcaklık artışı limitini aştı

Uluslararası iklim bilimi araştırma kuruluşu Berkeley Earth, 2023’ün kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu teyit etti ve küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,5 derecenin üzerine çıktığını açıkladı.

2023’te sıcaklık rekorları kırıldı

Aralık 2023 son 53 yılın en sıcak aralık ayı oldu Berkeley Earth tarafından yayımlanan Yıllık Sıcaklık Raporu’na göre, geçen yıl küresel ortalama sıcaklıklar bir önceki rekor olan 2016’daki değerleri aştı. Böylece 2023 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Küresel sıcaklık artışı 2023’te sanayi öncesi dönem olan 1850-1900 yıllarındaki sıcaklık ortalamasının 1,54 derece üzerine çıktı ve Paris Anlaşması’nda sıcaklık artışını sınırlandırmak için hedeflenen 1,5 derece limiti de ilk kez aşılmış oldu. AA

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