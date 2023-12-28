2023’te sıcaklık rekorları kırıldı

İklim alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, Türkiye’nin 2023 iklim karnesini çıkardı. 2023 yılı, rekor kıran küresel sıcaklıklar ile tarihe geçti.

Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels), Greenpeace Akdeniz, İklim İçin 350 Derneği, TEMA Vakfı ve Yeşil Düşünce Derneği, Türkiye’nin 2023 iklim karnesini yayımladı. Karnede, Türkiye’nin 2023 yılında yenilenebilir enerji alanındaki hedefleri, adil geçişin resmi belgelerde ilk kez yer alması olumlu olarak değerlendirildi. Türkiye’nin hala kömürde ısrar etmesi, yeni nükleer santraller kurma planları yapması, iklim hedefini iyileştirmemesi, İklim Kanunu taslağını sivil toplumla beraber hazırlamaması ise karnede olumsuz olarak değerlendirildi. Haber Merkezi

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