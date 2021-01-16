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16 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

LinkedIn de Türkiye'ye temsilci atayacak

16 Ocak 2021, Cumartesi 15:41
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren "LinkedIn'in de Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen 7253 sayılı Kanun'un 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girdiğini, bu kapsamda Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu geçen sosyal ağların ülkeye temsilci ataması gerektiğini ifade etti. 

Bu süreçte sırasıyla VK, Google (YouTube) Tiktok, Dailymotion'un temsilci atadığını belirten Sayan, "Konuya ilişkin reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazete'de yayımlanmasına günler kala LinkedIn de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki vatandaşların tıpkı Avrupa Birliği vatandaşları gibi taciz, siber zorbalık, taklit hesap, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi şikayetlerini artık direkt muhataplarına ileteceklerini vurgulayan Sayan, sağlayıcıların da vatandaşların taleplerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.

"Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri." ifadelesini kullanan Sayan, reklam yasağının uygulamasını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu ile ilgili tüm kamu kurumlarının denetleyeceğini bildirdi.

Temsilci atamayan sosyal medya ağlarına reklam veren şirketlere ayrıca ceza kesileceğini vurgulayan Sayan, "Daha önce de belirttiğimiz gibi amacımız ne sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatandaşlarımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmaları. Bizler sadece ve sadece ikircikliğin (ayrımcılık) ortadan kalkması ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

AA

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