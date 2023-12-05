Marmara depremine çevre iller de hazırlanmalı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir Marmara depremine İstanbul’a yakın illerin de hazırlık yapması gerektiği uyarısını yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, olası Marmara depremine sadece İstanbul özelinde hazırlığın yetmeyeceğini civar illerin de hazırlık yapması gerektiğine dikkati çekti. Prof. Dr. Sözbilir, bir konferans için geldiği Edirne’de, Türkiye’nin fay hatları üzerinde bulunan bir deprem ülkesi olduğunu hatırlattı. Marmara Denizi’nde deprem beklendiğini belirten Sözbilir, olası depremin Marmara’ya kıyısı olan 7 ili de etkileyeceğini vurguladı.

İstanbul’da alınacak önlemlerin benzerlerinin diğer illerde de alınması gerektiğine dikkati çeken Sözbilir, “Sadece İstanbul’u depreme hazırlarsak diğer illerdeki insanlar can ve mal kayıpları yaşar dolayısıyla Marmara’ya komşu tüm illerde bu seferberliği yürütmek gerekiyor.” dedi. Sözbilir, İstanbul’da milyonlarca insanın yaşadığını ve olası bir depremin ağır sonuçlar doğurmaması için ciddi tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi. Edirne - aa

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Görür’ü ağlatan telefon

Bursa’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, bir kez daha deprem gerçeğini gündeme getirdi. 50 bini aşkın kişinin öldüğü 6 Şubat Maraş depreminden üç yıl önce bu kente yönelik yaptığı uyarılarla bilinen Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir kez daha il il uyarılarda bulundu.

Öte yandan Naci Görür deprem gecesi yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Görür, duygulandıran anısını şu sözlerle anlattı: “Depremin olduğu gün saat 6’ya doğru benim telefonum çaldı. Ben kalktım o saatte baktım beni Whatsapp’tan biri görüntülü arıyor. Bir hanım gördüm. Yanında da bir kız çocuğu var, kızı... ‘Hocam bizi kurtar’ diyor. Yani düşünün o sabah ben mübalasız 4-5 saat ağladım.”

Haber Merkezi