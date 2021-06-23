Oksijen kurtarmaz, kirletmeyi önleyin

1989 yılından bu yana yaptığı araştırmalarla Marmara Denizi’nde kirlenmeye dikkat çeken Hidrobiyolog Levent Artüz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kanada’dan satın alınan cihazlarla denizin 30 metre derinliğine oksijen verilmesine ilişkin olarak, “Bunun ciddî bir anlamda faydası olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

Levent Artüz, T24’e yaptığı açıklamada, “Fizik kuralları var, gazların, sıvıların içinde eriyebilirliği ile ilgili belirli fizik kuralları var. Eriyici akımının sıcaklığına bağlı olarak. Bir kere bunu aşmanın sun’î yoldan imkânı yok. Oksijen vererek. İkincisi de verilecek oksijen tamamen oksilasyonda kullanılacağı için çok ciddî anlamda faydası olmayacaktır. Bir de verilecek oksijen miktarı ile su kütlesine bakıldığı zaman olması gereken oksijen çözülmüş oksijen miktarı hesaplandığı zaman bunun ciddî anlamda faydası olacağını düşünmüyorum. Çok lokal olarak borunun etrafında birkaç metrekare alan içerisinde etkisi olabilir, ama problem burada müsilaj değil. Problem Marmara Denizi’nin kirliliği. Bir sihirli değnekle müsilajı ortadan kaldırsanız bile geriye kalan su kütlesi kirli” ifadelerini kullandı.

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