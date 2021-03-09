Sosyal medya 'komplo' oldu

Yapılan bir araştırmaya göre, internette bulunan bilgilere sorgulamadan güvenen kişilerin, yanlış bilgi türlerini belirleyebilseler bile komplolara inanma ihtimalleri daha yüksek.

Washington Eyalet Üniversitesi’nden yapılan yeni bir araştırmaya göre, yanlış bilgileri tanımlama yeteneği, yalnızca sosyal medyaya karşı biraz şüpheci olan kişilere fayda sağlıyor. Araştırmacılar, sosyal medya sitelerinde bulunan bilgilere güçlü bir şekilde güvenen kişilerin, diğer yanlış bilgi türlerini belirleyebilseler bile, önemli olayları gizli bir şeytani komplonun parçası olarak yanlış bir şekilde açıklayan komplolara inanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldular. Phys.org’daki habere göre 5 Mart’ta Public Understanding of Science dergisinde yayınlanan çalışma, bunun eski komplo teorilerine olan inançlar ve COVID-19 ile ilgili daha yeni olan inançlar için geçerli olduğunu gösterdi. WSU’nun Edward R. Murrow İletişim Koleji’nde doçent olan Porismita Borah, “Bu çalışmada bazı iyi ve kötü haberler vardı” dedi. “İyi haber şu ki, bazı medya okuryazarlığı becerileriniz varsa, bunlardan biri yanlış bilgileri belirleyebiliyorsa, komplo teorilerine daha az duyarlı olursunuz. Ancak sosyal medyada bulduğunuz bilgilere körü körüne güvenirseniz, bu beceriler mümkün olmayabilir”

‘Güven’ figürü

Borah, “Yanlış bilgiyi tanımlamanın medya okuryazarlığının sadece bir parçası olduğunu ve insanların komplo teorilerine düşmekten kaçınmak için sosyal medya hakkında daha derin bir eğitime ihtiyaç duyabileceğini belirtti. Araştırma için araştırmacılar, Amazon’un Mechanical Turk kitle kaynaklı web sitesi aracılığıyla işe alınan 760 kişiyle anket yaptı. Katılımcılar kabaca kadın ve erkek arasında olduğu kadar Demokrat ve Cumhuriyetçi arasında bölünmüştü. Çoğunluk (% 63,1) Facebook, % 47,3’ü ise her gün Twitter kullanıyordu. Sosyal medya haber kullanım ve güven düzeylerinin yanı sıra yanlış bilgileri tanımlama yetenekleriyle ilgili bir dizi soruyu cevapladılar. Borah, “Güven etrafındaki kalıplar, çalışmamızın en önemli bulgularından biridir” dedi. “Bu güvenin ne anlama geldiğini daha derinlemesine incelemeliyiz.” Borah ve ortak yazarları, yakın zamanda WSU Ph.D. Xizhu Xiao ve şu anki doktora öğrencisi Yan Su, siyasî ideolojinin bu güvende bir rol oynayabileceğini öne sürüyorlar - insanlar, söyledikleri doğru olsun ya da olmasın, hayran oldukları siyasî figürlerin sözlerine inanmak istiyorlar.

Medya okuryazarlığı eğitimi şart

Araştırmacılar, medya okuryazarlığını eğitim sisteminin bir parçası yapmayı ve üniversiteden çok önce başlatmayı savunuyorlar. Bu tür bir eğitimin, bilginin nasıl manipüle edilebileceğinin yanı sıra sosyal medya ortamları, haber üretimi ve dağıtımının daha iyi anlaşılmasını ihtiva etmesi gerektiğini savunuyorlar. Borah, “Kendimizi iyi bilgilendirmek için yapılacak uzun bir görev listesi var. Medya okuryazarlığında ve bilgi ortamının daha iyi anlaşılmasında umut olduğunu düşünüyorum, ancak bu karmaşık bir süreç.” dedi.