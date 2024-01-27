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27 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

THY uçakları 82 emniyet denetiminden başarıyla geçti

27 Ocak 2024, Cumartesi
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, son bir yılda 39 ülkede şirket uçaklarına yabancı otoritelerce yapılan 82 emniyet denetlemesinde neredeyse sıfıra yakın bulguya ulaşıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, son bir yılda 39 ülkede şirket uçaklarına yabancı otoritelerce yapılan 82 emniyet denetlemesinde neredeyse sıfıra yakın bulguya ulaşıldığını duyurdu. Ekşi, uluslararası denetleme kuruluşlarınca THY uçaklarına yapılan “Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA)” testlerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 72 THY uçağına SAFA denetlemesi yapıldığını ifade eden Ekşi, “Yabancı sivil havacılık otoriteleri tarafından, son 1 sene içinde 39 ülkede 55 meydanda 72 uçağımıza 82 emniyet denetlemesi yapıldı. Elde ettiğimiz bulgusuzluk değeri (0,25) ile en iyi hava yolları arasında yerimizi aldık” ifadelerini kullandı.

AA

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