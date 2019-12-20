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Yerli otomobilin brandalı fotoğrafı paylaşıldı

20 Aralık 2019, Cuma 17:27
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 27 Aralık'ta ön gösterimi yapılması planlanan yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin öngörülen tanıtım tarihini açıklamasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da otomobilin brandalı fotoğrafını paylaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli otomobilin ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze'de yapılmasının planlandığını ifade etti.

 

Bu açıklamanın ardından Bakan Varank da sosyal medya hesabından ön gösterim araçlarının brandalı fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında yerli otomobilin prototipinin tanıtılmasının planlandığı tarih ile "TOGG", "Bilişim Vadisi" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketlerine yer veren Varank, iki fotoğraf kullandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) logosuyla paylaşılan fotoğraflarda Bakan Varank'ın yanı sıra TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk yer aldı.

AA

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