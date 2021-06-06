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YÖK ''müsilaj'' gündemiyle toplanıyor

06 Haziran 2021, Pazar 12:44
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin YÖK'te düzenleyecekleri toplantıda, üniversitelerde yürütülen bilimsel çalışmaları ve acil önlemleri değerlendireceklerini ve kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu konusunda YÖK'te düzenleyecekleri toplantıya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin, üniversitelerimizde ilgili akademik birimlerde yapılmış ve halen sürmekte olan bilimsel çalışmalar ile bu çalışma sonuçlarının önerdiği acil önlemleri değerlendirmek ve kamuoyu ile paylaşmak üzere ilgili fakültelerimizin dekanları ve konunun uzmanı araştırma ekipleri ile önümüzdeki hafta içi yükseköğretim kurulunda bir araya geleceğiz. Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını desteklemeye devam edeceğiz."

Müsilaj ya da deniz salyası
Gündem deniz salyası
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'En büyük sorumlusu biziz'

 

AA

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  • Sezai MUMCU

    6.6.2021 13:40:15

    Hani türkcelestirilen Fransizca kelimeler var ya Poset (Türkcesi TORBA) MUSILAGE Fransizca okunusu/telaffuzu müsilaj anlami sadece SALYA Deniz salyasi falan demek degil. TDK 1974 basimli sözlügünde yok bu kelime. Türkceyi begenmeyip Fransizca SALYA deyince cok mu ilmi gözüküyor? Türkcenin zaten yüzde 30'u yamuk yumuk alinan Fransizca kelimelerledir. Bazilarini Fransizlar anlamaz. Ama bizdeki SIYASETCILERIN DANISMANLARIMIDIR KIMLERDIR SALYA kelimesine FRANSIZ KALIP mülaj kelimesi sadece SALYA oldugu halde Deniz Salyasi anlamina geliyor sacmaligina düsüyorlar. 3 Farkli yabanci Lisani ögrenmek yerine yamuk yumuk Türkceye 3 farkli lisandan sokulan UCUBELERI Türkce diye satmalarini ben kabul etmiyorum. MÜLAJINIZ DOSTUNUZ MACRON ILE HAPPY BILMEMNELERE...

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