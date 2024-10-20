Yunusların nefesinde mikroplastik bulundu

ABD’de yapılan bir araştırmada, ilk defa yunusların nefesinde, sağlık üzerinde ciddi riskleri bulunan mikroplastiğe rastlandı.
Ön bulguları “Plos One” dergisinde yayımlanan araştırma, deniz memelilerinin hava almak için yüzeye çıktıklarında potansiyel olarak zararlı kirleticileri soluduklarına odaklanıyor. Araştırma kapsamında bilim insanları, kentsel bir bölgede olan Florida’daki Sarasota Koyu ile kırsal bölgede yer alan Louisiana’daki Barataria Koyu’nda şişe burunlu yunusların dışarı verdiği nefes örneklerini topladı.
Örneklenen 11 şişe burunlu yunusun hepsinin nefesinde mikroplastik bulunan araştırmada, deniz memelilerinin nefesiyle dışarı çıkan mikroplastiklerin havaya karıştığına inanıldığı aktarıldı. Araştırmalar, kentleşme veya gelişmeden bağımsız olarak, Everest Dağı gibi “el değmemiş” yerlerde dahi mikroplastik olduğunu gösteriyor. Bu parçacıklar rüzgarla taşınarak çevreye ve yaşama önemli ölçüde zarar veriyor.
AA